Na Hradě si nevšimli, že nevládne Fiala? Okamura se pustil do Pavla, rozpočet na obranu se zvyšovat nebude

Předseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura označil návrh společné deklarace k zahraniční politice, který připravil Pražský hrad, za absolutně nepřijatelný pro celou vládní koalici stran ANO, SPD a Motoristé. Okamura to uvedl v pondělí po jednání koaliční rady předcházejícím schůzce nejvyšších ústavních činitelů s prezidentem Petrem Pavlem. Podle Okamury text neodpovídá programovému prohlášení současné vlády a ignoruje říjnovou výměnu kabinetu, které si na Hradě podle jeho slov nevšimli.
Šéf Sněmovny kritizoval prezidentskou kancelář za to, že do návrhu zahrnula body prosazované předchozí vládou Petra Fialy. Okamura očekává o obsahu dokumentu komplikovanou debatu, protože představy Hradu a vládní koalice jsou podle něj diametrálně odlišné. Na odpoledním koordinačním jednání se mají vedle prezidenta sejít premiér Andrej Babiš, Tomio Okamura, ministr zahraničí Petr Macinka a předseda Senátu Miloš Vystrčil.
Kromě zahraniční politiky se koaliční rada zabývala přípravou státního rozpočtu. Okamura oznámil, že koalice se dohodla na nezvyšování výdajů na obranu, které zůstanou na úrovni kolem dvou procent HDP. Tímto rozhodnutím nová vláda ustupuje od závazku předchozího kabinetu, který počítal s postupným navyšováním těchto výdajů až na tři procenta HDP do roku 2030.
V souvislosti s fungováním ústavních institucí Okamura vyjádřil přesvědčení, že prezident nepostupuje v souladu s Ústavou. Odkázal přitom na odmítavý postoj Petra Pavla ke jmenování poslance Filipa Turka ministrem. Podle Okamury bude z této pozice vycházet i nadcházející jednání s hlavou státu, které se má dotknout také otázek velvyslanců nebo prezidentových zahraničních cest.
Okamura se rovněž ostře ohradil proti náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi. Důvodem je spor o možný prodej letounů L-159 na Ukrajinu, který ministr obrany Jaromír Zůna odmítl s odkazem na stanovisko armády. Řehka toto tvrzení popřel s tím, že by se vojsko bez čtyř strojů obešlo, a uspořádal k věci tiskovou konferenci. Okamura uvedl, že Řehka nemá jeho důvěru a jako podřízený by neměl vystupovat samostatně.
Předseda SPD v této souvislosti vyzdvihl zkušenosti ministra Zůny, kterého označil za zkušenějšího generála než Řehku. Zatímco Zůna je generálporučíkem ve výslužbě, Řehka má hodnost armádního generála a zkušenosti z bojových misí. Vláda se však podle Okamury otázkou prodeje letadel na Ukrajinu zabývat nebude a prioritou zůstává zreálnění rozpočtu bez dopadů na občany.
