Nad Českem se může objevit polární záře. Už druhý den za sebou

Úchvatnou podívanou na nebi nad Českem nabídla již uplynulá noc. Šance na pozorování další polární záře bude i během nadcházející noci. Zásadní ale bude předpověď počasí, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X.
Ústav zmínil, že ve druhé polovině noci na středu bylo možné z Česka pozorovat poměrně silnou polární záři. K Zemi přitom ještě nedorazily nabité částice z nejsilnější sluneční erupce, ke které došlo v úterý dopoledne. "Potenciál je tak pro další, možná ještě silnější polární záři dnes večer a v noci. Počasí ale nebude příznivé," uvedli meteorologové.
Podle expertů teď probíhá velmi silná geomagnetická bouře, takže příchod dalšího materiálu z erupce může ještě zesílit. Počasí však nebude ideální, naznačuje předpověď.
"Následující večer a noc budou opět typicky inverzní a na řadě míst v nižších polohách nebude možné případnou polární záři pozorovat kvůli mlze nebo nízké oblačnosti. Větší šance bude od vyšších poloh a na horách. I tam ale bude minimálně zčásti rušit vysoká, většinou ale alespoň částečně průsvitná oblačnost. Zde tedy naděje je," dodali odborníci na počasí.
Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře Země ve výškách od 80 km, někdy zasahující i do výšek několika set kilometrů. Jsou výsledkem poruch v magnetosféře Země způsobených slunečním větrem. Výraznější polární záře vznikají v důsledku vyšší rychlosti slunečního větru z koronálních děr a výronů koronální hmoty.
Nové vyšetřování, které provedl mediální portál Proekt, odhaluje, že tři ze čtyř nejvyšších ruských úředníků mají příbuzné zaměstnané ve vládě nebo ve státem kontrolovaných společnostech. Zpráva se zaměřuje na úředníky, kteří své posty pravděpodobně získali díky svým otcům a dědečkům, nebo kteří zajistili svým manželem, dětem a dalším příbuzným dobře placené pozice ve státní správě či ve státem financovaných institucích.
Zdroj: Libor Novák