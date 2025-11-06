Polární záře nad Českem. Meteorologové řekli, kde budou dobré podmínky

Z Česka by už dnes mohla být pozorována polární záře, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti X. Šance na zajímavou podívanou bude i v dalších dnech. Počasí ale může vše komplikovat.
Meteorologové zmínili, že Slunce je velice aktivní. Za poslední dny došlo k několika poměrně silným erupcím, z nichž některé doprovázel výron nabitého materiálu směrem k Zemi. Proto je zvýšená šance na pozorování polární záře.
"Aktuálně panuje poměrně silná geomagnetická bouře (k ránu dorazily nabité částice z první výraznější erupce), která může v dalších hodinách a desítkách hodin ještě zesílit následnými erupcemi, které případně ještě dorazí - kdy přesně, to ale není možné říct," uvedli experti na sociální síti.
Podívanou ale může komplikovat počasí, konkrétně mlhy či nízká oblačnost. Roli sehraje i Měsíc po úplňku, který bude svým svitem rušit pozorovatele po celou noc.
"Hned zvečera bude obloha na velká části území ještě relativně jasná - s výjimkou západních a jihozápadních Čech, kde se mlhy nebo nízká oblačnost udrží na řadě míst. Během večera a noci se pak většinou zatáhne nebo vytvoří mlhy na většině území Čech. Na Moravě a ve Slezsku by mohlo být ale na většině území celou noc jasno. Jasno pak bude po celou noc i na horách," sdělili meteorologové.
Zásadní bude i další vývoj geomagnetické bouře. "Aby byla polární záře vidět i od nás, musí být bouře dostatečně výrazná. Šance bude ale i v dalších dnech, protože aktivita Slunce bude i nadále vysoká," dodal ústav.
Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře Země ve výškách od 80 km, někdy zasahující i do výšek několika set kilometrů. Jsou výsledkem poruch v magnetosféře Země způsobených slunečním větrem. Výraznější polární záře vznikají v důsledku vyšší rychlosti slunečního větru z koronálních děr a výronů koronální hmoty.
Nad částí Evropy bude k vidění zajímavý světelný úkaz
Polární záře nad Českem? Už dnes večer se lidé zase mohou dočkat
Polární záře , Počasí , ČHMÚ
