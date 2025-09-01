Nad částí Evropy bude k vidění zajímavý světelný úkaz

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2025 17:45

Polární záře, ilustrační fotografie.
Polární záře, ilustrační fotografie. Foto: unsplash.com

Česko čeká na konci prvního zářijového týdne zatmění Měsíce, ale na zajímavý světelný úkaz by podle některých tvrzení mělo dojít už v následujících hodinách. V Evropě má být k vidění polární záře. 

Polární záře má být viditelná například v částech Velké Británie, kde ji místní meteorologové očekávají v pozdních hodinách pondělního či brzkých hodinách úterního dne. Dokonce nevyloučili, že ji bude možné pozorovat i v noci z úterý na středu. 

Podle některých médií se záře objeví i na hvězdné obloze nad Českou republikou, ačkoliv zdejší meteorologové či astronomové zatím nic takového neavizovali. V Česku navíc bývá tento světelný úkaz poměrně slabý. Vyplatí se proto mít případně po ruce mobilní telefon a záři s ním vyfotit. Na fotce by se barvy měly projevit výrazněji. 

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře Země ve výškách od 80 km, někdy zasahující i do výšek několika set kilometrů. Jsou výsledkem poruch v magnetosféře Země způsobených slunečním větrem. Výraznější polární záře vznikají v důsledku vyšší rychlosti slunečního větru z koronálních děr a výronů koronální hmoty.

9. června 2025 13:57

Polární záře nad Brněnskou přehradou. Autorem snímku je Vojtěch Otruba.

Polární záře nad Českem? Už dnes večer se lidé zase mohou dočkat

V Česku by už v noci z úterý na středa mohla být znovu vidět polární záře. Důvodem jsou sluneční erupce, při nichž se uvolnila plazmatická oblaka, kdy část z nich míří k Zemi. Vzácný úkaz bylo letos možné pozorovat už v květnu, kdy šlo o nejsilnější polární záři od roku 2003. 
Polární záře, ilustrační fotografie

Dnes večer se nad Českem může objevit polární záře

Obyvatelé Česka by se dnes, tedy v pondělí večer a v noci mohli opět dočkat nebeského představení v podobě polární záře. Ta by byla způsobena sobotní sluneční erupcí, která vyvrhla oblak částic směrem k Zemi. Pravděpodobnost pozorování je však nižší než v květnu, kdy byla záře mimořádně silná.

Zdroj: Jan Hrabě

