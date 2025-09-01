Česko čeká na konci prvního zářijového týdne zatmění Měsíce, ale na zajímavý světelný úkaz by podle některých tvrzení mělo dojít už v následujících hodinách. V Evropě má být k vidění polární záře.
Polární záře má být viditelná například v částech Velké Británie, kde ji místní meteorologové očekávají v pozdních hodinách pondělního či brzkých hodinách úterního dne. Dokonce nevyloučili, že ji bude možné pozorovat i v noci z úterý na středu.
Podle některých médií se záře objeví i na hvězdné obloze nad Českou republikou, ačkoliv zdejší meteorologové či astronomové zatím nic takového neavizovali. V Česku navíc bývá tento světelný úkaz poměrně slabý. Vyplatí se proto mít případně po ruce mobilní telefon a záři s ním vyfotit. Na fotce by se barvy měly projevit výrazněji.
Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře Země ve výškách od 80 km, někdy zasahující i do výšek několika set kilometrů. Jsou výsledkem poruch v magnetosféře Země způsobených slunečním větrem. Výraznější polární záře vznikají v důsledku vyšší rychlosti slunečního větru z koronálních děr a výronů koronální hmoty.
9. června 2025 13:57
Chyba v e-shopu Reebok: Zboží za zlomek ceny, teď nad objednávkami visí otazník
Související
Polární záře nad Českem? Už dnes večer se lidé zase mohou dočkat
Dnes večer se nad Českem může objevit polární záře
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Nad částí Evropy bude k vidění zajímavý světelný úkaz
před 1 hodinou
"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu
před 1 hodinou
Kyjev zadržel podezřelého z vraždy Parubije. Stopa směřuje do Ruska
před 2 hodinami
Zřejmě Rusové narušili GPS letadla s von der Leyenovou. Piloti přistávali podle map
před 3 hodinami
Putin prohlásil, že se s Trumpem dohodl na ukončení války na Ukrajině
před 4 hodinami
Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce
před 5 hodinami
Příběh, který dodnes fascinuje svět: Jak došlo k objevení vraku Titaniku?
před 7 hodinami
Čína buduje obří námořnictvo. 200krát rychleji než USA
před 8 hodinami
Le Penová cítí šanci. Navzdory zákazu chce využít hlasování o nedůvěře vládě
před 9 hodinami
Afghánistán zasáhlo mohutné zemětřesení. Stovky mrtvých, přes 1500 zraněných, Tálibán žádá svět o pomoc
před 10 hodinami
USA šikanují ostatní, zá válku na Ukrajině může Západ... Ťin-pching a Putin si na summitu notovali
před 10 hodinami
ANO je měsíc před volbami stále suverénně v čele. Šanci mají i Motoristé
před 11 hodinami
Letní počasí zatím podzimu neustoupí, naznačuje předpověď
včera
Jen Meghan, bez Harryho a dětí. Nová série show pro Netflix je na světě
včera
Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony
včera
Britové zažívají historickou chvíli. Nové mince jsou poslední připomínkou jedné éry
včera
Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě
včera
Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů
včera
Padl trest za přípravu útoku na koncert Taylor Swift ve Vídni. Mladík se přiznal
včera
Policie vyloučila cizí zavinění u smrti hrdiny úspěšného dokumentu
Policie uzavřela případ nešťastného úmrtí hrdiny filmu Raději zešílet v divočině Františka Klišíka, který zemřel jen několik hodin po úspěchu dokumentu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.
Zdroj: Jan Hrabě