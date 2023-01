Návštěva Babiše u Macrona byla nestandardní, míní Pavel. Nešlo o marketingový tah, hájí se šéf ANO

České prezidentské volby jsou podle listu The New York Times (NYT) důležité ani ne tak pro to, co přinesou, jako spíše pro to, co ukončí; a sice éru dosavadního "excentrického a tvrdě pijícího" prezidenta, který se často dostával do sporů s českou vládou a evropskými spojenci kvůli své snaze o sbližování s Ruskem a Čínou.