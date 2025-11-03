Nová Sněmovna se poprvé sešla. Okamuru předsedou zvolí nejdříve ve středu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. listopadu 2025 16:33

Politici se sešli na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny. (3.11.2025)
Politici se sešli na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny. (3.11.2025)

V novém složení se v pondělí odpoledne poprvé sešla Poslanecká sněmovna. Zákonodárci na ustavující schůzi složili slib a zřídili mandátový a imunitní výbor. K volbě nového vedení dolní komory parlamentu zatím nedošlo. 

Pondělní schůzi řídila někdejší místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová (STAN), protože poslední předsedkyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) ve volbách neobhajovala mandát. Prvním aktem byla rezignace několika zvolených politiků na mandát. Vzdali se ho například exministr Richard Brabec či plzeňský primátor Roman Zarzycký (oba ANO).

Poslanecký slib složili bez výhrad všichni poslanci přítomní v sále. Mandátu se zatím neujal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Chyběla také pirátská politička Šárka Kučerová, která nicméně avizovala, že se mandátu vzdá.

Po přečtení zprávy o ustavení volební komise, v jejímž čele je poslanec Martin Kolovratník (ANO), následovalo rozhodnutí o zřízení mandátového a imunitního výboru. Posledním bodem pondělního jednání bylo stanovení lhůty pro podání návrhů na členy již zmíněného výboru a také vedení Sněmovny. Schůze bude pokračovat ve středu ráno. 

Očekává se, že novým předsedou dolní komory parlamentu se stane Tomio Okamura (SPD). ANO, SPD a Motoristé ostatně před dnešní ustavující schůzí Poslanecké sněmovny podepsali koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová vláda.

Češi rozhodovali o složení Poslanecké sněmovny ve sněmovních volbách, které se uskutečnily ve dnech 3. a 4. října. Zvítězilo v nich hnutí ANO (80 poslanců), hlas mu dalo 34 a půl procenta voličů. Uspěly i další strany, konkrétně Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL; 52 poslanců), STAN (22), Piráti (18), SPD (15) a Motoristé (13). 

před 3 hodinami

Česko je blíž nové vládě. ANO podepsalo s partnery koaliční smlouvu

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu. 

