Nově volená Sněmovna si vybírá vedení. Okamura je bezpečnostní riziko, varují politici

V Poslanecké sněmovně se rozhořela ostrá debata před volbou nového předsedy, na kterou byli navrženi Tomio Okamura (SPD) a Jan Bartošek (KDU-ČSL). Jednání bylo na návrh poslankyně Taťány Malé (ANO) prodlouženo i po 21. hodině kvůli vysokému počtu přihlášených do rozpravy.
Končící premiér Petr Fiala (ODS) důrazně prohlásil, že Tomio Okamura by neměl být zvolen do čela Sněmovny. Fiala argumentoval, že SPD s necelými osmi procenty hlasů nemá nárok na tak vysokou funkci, která historicky připadala nejsilnějším stranám. Označil Okamuru za symbol obstrukcí, zneužívání jednacího řádu, bezpečnostní riziko a šiřitele proruských narativů.
Fiala zdůraznil, že jeho největší problém spočívá v Okamurově „neskrývaném rasismu, xenofobii, šovinismu a neúctě k lidem“, a připomněl jeho přezdívku „komerční fašista“. Upozornil na předvolební plakát SPD s „chirurgem z dovozu“, kvůli kterému soud požádal o vydání Okamury k trestnímu stíhání pro podezření z podněcování nenávisti.
Fiala také uvedl, že post předsedy Sněmovny je pro Okamuru součástí „obchodu“, který souvisí s hrozícím trestním stíháním Andreje Babiše a jeho vydáním, či nevydáním Sněmovnou. Připomněl video s Babišem, kde šéf ANO tvrdil, že poslanci SPD jsou neškodní a budou ho poslouchat na slovo, což Fiala označil za „trapné“.
Předseda KDU-ČSL Marek Výborný označil Okamuru za extremistu a „obchodníka se strachem“, který soustavně rozdmýchává nenávist a rozděluje společnost. Řečnicky se ptal, jak může Sněmovnu nezávisle řídit někdo, kdo sám navrhuje zrušení dvou legitimně zvolených parlamentních stran, STAN a TOP 09.
Vít Rakušan (STAN) varoval, že zvolení Okamury by představovalo „obchod“, který by mohl přinést „nevratné škody“ a ostudu celé zemi. Uvedl, že ve „výkladní skříni demokracie“ by se objevilo „hulvátství, nesnášenlivost a neúcta k demokracii“. Podobné dohody podle něj vedou ke ztrátě důvěry občanů v politiku.
Tomia Okamuru kritizoval také šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, který uvedl, že Okamura nikdy neusiloval o sjednocení, ale o posílení voličské základny prostřednictvím vyvolávání strachu a napětí. Premiérův kritický projev vyvolal potlesk části Sněmovny, včetně Okamurova bratra, poslance KDU-ČSL Hayata Okamury, který tleskal přímo vedle něj.
Končící premiér Fiala oznámil, že bude volit Jana Bartoška (KDU-ČSL). Zdůraznil, že Bartošek „zná a respektuje jednací řád“, má dobré kontakty pro reprezentaci Sněmovny a umí vést jednání věcně a kultivovaně. S jeho zahraničními výjezdy by podle Fialy nehrozily obavy z urážek.
Marek Výborný připomněl incident, kdy Okamura o Bartoškovi prohlásil: „Takový novodobý Hitler je to taky, jako jo. Mně tak připadá vždycky ta jeho dikce. A mně třeba voliči píšou často, že ještě knírek dát a je to jako úplně ta dikce.“ Za tato slova musel Okamura zaplatit sankci 20 tisíc korun.
Po pádu města al-Fašír do rukou polovojenských jednotek RSF byly zabity tisíce civilistů, celé čtvrti leží v rozvalinách a satelitní snímky zachycují ulice pokryté mrtvými těly. Mezinárodní společenství situaci sleduje zpovzdálí, stejně jako při genocidě ve Rwandě v roce 1994.
