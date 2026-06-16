Nový podvod cílí na řidiče. Ministerstvo radí, aby si lidé dávali pozor

Jan Hrabě

Jan Hrabě

16. června 2026 13:02

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Roman Veselý / INCORP images

Vlna internetových podvodů v Česku neustále pokračuje. Jeden takový momentálně cílí na řidiče, u nichž se snaží vyvolat dojem, že se dopustili dopravního přestupku a mají uhradit pokutu. Na nové praktiky upozornilo ministerstvo dopravy.

Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě zmínilo, že eviduje výrazný nárůst dotazů od občanů ohledně SMS zpráv, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. "SMS obvykle obsahují informaci o údajné pokutě za dopravní přestupek a odkazují na podvodnou webovou stránku, například doprava.eu.cc, která se snaží vzbudit dojem, že souvisí s oficiální dopravní agendou státu," uvedl úřad. 

Ministerstvo zdůraznilo, že jde o podvodné zprávy. Lidé by neměli uspěchat reakci a zdroj zpráv si pořádně ověřit, což mohou učinit na infolince 222 266 759.

"Ministerstvo dopravy zdůrazňuje, že informace o dopravních přestupcích nejsou tímto způsobem rozesílány, SMS zprávy neobsahují odkazy na úhradu pokut přes neoficiální weby, seriózní komunikace vždy obsahuje konkrétní identifikaci přestupku (např. místo, čas, vozidlo)," sdělil úřad.

Podvodné zprávy využívají klasické nátlakové techniky, kdy upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení nebo blokaci účtu. Cílem tohoto nátlaku je přimět příjemce zprávy ke zrychlenému jednání, otevření odkazu, případně k instalaci škodlivé aplikace nebo zadání citlivých údajů. 

před 4 hodinami

Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila

Související

Ilustrační fotografie.

Stovkám tisíc řidičáků letos vyprší platnost. Výměna je oproti minulosti jednodušší

Řidiči, kterým ještě letos skončí platnost řidičského průkazu, mohou k jeho výměně využít moderní digitální cestu přes Portál dopravy. Upozorňuje na to ministerstvo dopravy. Elektronické podání žádosti plně využívá propojenost státních registrů, je rychlé, bezpečné a levnější. Počet řidičů, kteří dávají přednost digitální formě před osobní návštěvou úřadu, roste.

Více souvisejících

řidiči podvod Ministerstvo dopravy Dálnice

Aktuálně se děje

před 42 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Andrej Babiš

Babiš zhodnotil půlrok vlády. Nechtěli jsme dobu hájení, prohlásil

Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním zasedání kabinetu zhodnotil první půlrok činnosti vlády. Kabinet zároveň rozšířil seznamy návykových a psychoaktivních látek o dalších celkem 19 položek a podpořil návrh na zavedení nového trestného činu neoprávněného podání návykové látky jiné osobě bez jejího vědomí nebo proti její vůli.

před 3 hodinami

Lodní doprava, ilustrační fotografie.

V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody

V Chorvatsku pokračuje vyšetřování nedělní tragické lodní nehody, kdy se po srážce potopila plachetnice s českou posádkou. Neštěstí nepřežili čtyři lidé. Z trosek lodě již bylo vyproštěno tělo čtvrtého zesnulého, jenž byl bezprostředně po incidentu pohřešován. 

před 4 hodinami

Dominik Feri

Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila

Exposlance Dominika Feriho, který byl v květnu propuštěn z vězení, kde si odpykával trest odnětí svobody za znásilnění dvou dívek a jeden další pokus o znásilnění, zřejmě čeká ještě další soudní přelíčení. Žalobkyně se totiž odvolala proti květnovému rozhodnutí pražského obvodního soudu. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Léto v Praze

Počasí bude o víkendu v Česku tropické, teploty dosáhnou až 35 stupňů

Následující víkend přinese do České republiky velmi horké letní počasí, které však na mnoha místech doprovodí silné bouřky. V sobotu i v neděli bude převládat jasná až polojasná obloha. Během dne se však bude oblačnost přechodně zvětšovat a místy se vytvoří přeháňky nebo bouřky, které mohou být ojediněle i velmi intenzivní.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu příměří nepodpořil. Izrael se chystá na další boje

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci v Jeruzalémě prohlásil, že i když se mu podařilo zachránit zemi před úplným zničením, současný boj ještě zdaleka neskončil. Izrael podle něj musí zůstat i nadále ve střehu a chránit se tak, jak je to nutné.

včera

Prezident Trump

Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump

Podpisem memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem došlo k dohodě, která na příštích 60 dní zajišťuje volný pohyb strategickým Hormuzským průlivem výměnou za zrušení americké námořní blokády. Dokument elektronicky stvrdili americký prezident Donald Trump, viceprezident JD Vance a předseda íránského parlamentu Mohammad Gálibáf, přičemž oficiální ceremoniál je naplánován na pátek v Ženevě. Podle vyjádření vysokých představitelů americké administrativy budou kompletní detaily ujednání zveřejněny během následujících 24 až 48 hodin, zatímco text samotné dohody bude uvolněn až po pátečním ceremoniálu.

včera

Česká televize, ilustrační foto

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky

Zástupci iniciativy Veřejnoprávně oficiálně potvrdili, že pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do výstražné stávky. Tímto krokem reagují na pondělní krok kabinetu, který schválil legislativní návrh na úplné zrušení koncesionářských poplatků a citelné snížení rozpočtů obou veřejnoprávních institucí. Podobu protestní akce a její přesný harmonogram plánují organizátoři zveřejnit během nadcházející středy.

včera

Česká televize

Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat

Schválení vládního návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií vyvolalo ostrou reakci ze strany jejich vedení. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek i šéf Českého rozhlasu René Zavoral shodně varují, že pokud nová legislativa projde parlamentem, obě instituce se nevyhnou masivnímu propouštění. Podle prvních odhadů by mohlo o práci přijít celkově 450 až 700 zaměstnanců, přičemž obě klíčová média by kvůli zrušení koncesionářských poplatků přišla zhruba o patnáct procent svých dosavadních příjmů.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný

Sledování lodní dopravy prostřednictvím platformy MarineTraffic dnes ráno ukázalo, že v Perském zálivu západně od Hormuzského průlivu se nachází přes 230 tankerů a více než 250 nákladních plavidel, které doplňuje velké množství menších lodí, jako jsou rybářské čluny nebo remorkéry. Podle dostupných dat je plně naložena pouze menšina sledovaných tankerů, zatímco většina z nich je prázdná nebo naložená jen částečně. 

včera

Oto Klempíř a Boris Šťastný

Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony

Vláda Andreje Babiše definitivně posvětila zásadní změnu v mechanismu, jakým jsou financována veřejnoprávní média. Kabinet na svém pondělním zasedání schválil novelu, která ruší stávající systém koncesionářských poplatků a nahrazuje jej přímým čerpáním ze státního rozpočtu. Tento krok, o kterém informoval ministr kultury Oto Klempíř za hnutí Motoristé sobě, představuje jeden z nejvýraznějších zásahů do fungování České televize a Českého rozhlasu za poslední dekády.

včera

včera

Mirage 2000-5

Projekt společné evropské stíhačky se rozpadl. Německo zvažuje tři nové scénáře, Francie chce pokračovat sama

Rozpad ambiciózního zbrojního programu stíhacího letounu nové generace FCAS, od kterého Německo definitivně odstoupilo, představuje tvrdou ránu pro evropskou obrannou spolupráci. Společný projekt Francie, Německa a Španělska, který měl během příštích desetiletí zajistit vývoj špičkového bojového letounu šesté generace, ztroskotal na vleklých sporech o politické vedení, rozdělení průmyslových zakázek a vlastnictví duševního vlastnictví. Tento neúspěch však v kontextu evropské vojenské historie není výjimečný, neboť společné letecké projekty na kontinentu pravidelně narážely na střety národních zájmů.

včera

Letní počasí, ilustrační foto

Evropu zasáhne žhavé počasí. Očekává se vlna tropických veder

Evropu v tomto týdnu zasáhne vlna vln veder, která přinese prudký nárůst teplot na většině kontinentu. Příčinou je masivním příliv horkého vzduchu ze Sahary, který se nejprve usadil nad Pyrenejským poloostrovem a následně se rozšířil do jižní a západní části Francie. V těchto oblastech se již nyní teploty běžně pohybují mezi třiceti a pětatřiceti stupni Celsia.

včera

Výrazně přísnější opatření než v Austrálii. Británie zakáže dětem sociální sítě i chatování ve hrách

Britský premiér Keir Starmer oznámil plán na úplný zákaz přístupu k sociálním sítím pro děti mladší 16 let. Podle jeho slov tento krok přinese skutečnou změnu pro budoucnost dětí v reakci na rostoucí obavy z negativních dopadů škodlivého internetového obsahu. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy