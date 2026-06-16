Nový podvod cílí na řidiče. Ministerstvo radí, aby si lidé dávali pozor

Vlna internetových podvodů v Česku neustále pokračuje. Jeden takový momentálně cílí na řidiče, u nichž se snaží vyvolat dojem, že se dopustili dopravního přestupku a mají uhradit pokutu. Na nové praktiky upozornilo ministerstvo dopravy.
Ministerstvo dopravy v tiskové zprávě zmínilo, že eviduje výrazný nárůst dotazů od občanů ohledně SMS zpráv, které se vydávají za výzvu k úhradě dopravní pokuty. "SMS obvykle obsahují informaci o údajné pokutě za dopravní přestupek a odkazují na podvodnou webovou stránku, například doprava.eu.cc, která se snaží vzbudit dojem, že souvisí s oficiální dopravní agendou státu," uvedl úřad.
Ministerstvo zdůraznilo, že jde o podvodné zprávy. Lidé by neměli uspěchat reakci a zdroj zpráv si pořádně ověřit, což mohou učinit na infolince 222 266 759.
"Ministerstvo dopravy zdůrazňuje, že informace o dopravních přestupcích nejsou tímto způsobem rozesílány, SMS zprávy neobsahují odkazy na úhradu pokut přes neoficiální weby, seriózní komunikace vždy obsahuje konkrétní identifikaci přestupku (např. místo, čas, vozidlo)," sdělil úřad.
Podvodné zprávy využívají klasické nátlakové techniky, kdy upozorňují na možné vymáhání pokut, soudní řízení nebo blokaci účtu. Cílem tohoto nátlaku je přimět příjemce zprávy ke zrychlenému jednání, otevření odkazu, případně k instalaci škodlivé aplikace nebo zadání citlivých údajů.
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řidiči , podvod , Ministerstvo dopravy , Dálnice
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Zdroj: Libor Novák