O žalobě Pavla na vládu už informují i světová média

O tom, že prezident Petr Pavel podal kompetenční žalobu na vládu kvůli rozhodnutí premiéra Andreje Babiše nezařadit ho do oficiální delegace na červencový summit NATO v Ankaře, už informují i světová média. Server Politico připomíná, že jde o další vyostření napjatých vztahů. Agentura Reuters uvádí, že podle Babiše se jedná o speciální summit.
Žaloba má vnést jasno do otázky, kdo disponuje pravomocí určovat složení delegace a rozhodovat o účasti hlavy státu na aliančním setkání. Pavel argumentuje tím, že se ho předseda vlády pokouší z jednání záměrně vyloučit, čímž omezuje jeho ústavní roli. Prezident poukázal na to, že jeho předchůdci se účastnili všech předchozích summitů Aliance a on sám nechyběl na žádném z nich od svého nástupu do úřadu.
Dlouhodobé spory o to, kdo bude Českou republiku v Turecku reprezentovat, vyvrcholily prohlášením premiéra Babiše, podle něhož se hlava státu k delegaci připojit nemůže, protože nadcházející summit bude odlišný od těch předchozích. Předseda vlády bude muset v Ankaře obhajovat své rozhodnutí snížit výdaje na obranu pod alianční dvouprocentní cíl.
Krok namířený proti Pavlovi tak může souviset s tím, že bývalý generál s těmito škrty nesouhlasí a označil je za nezodpovědné. Babiš na sociální síti X zopakoval, že prezidentovo rozhodnutí sice respektuje, ale nepovažuje podávání žalob mezi ústavními činiteli za vhodné.
Tento střet představuje další vyostření napjatých vztahů mezi oběma politiky, kteří proti sobě stáli v prezidentské volbě. Hlava státu ve svém vyjádření zdůraznila, že v aktuálním sporu nejde o jedno křeslo na zahraniční konferenci, ale o samotné rozdělení moci v zemi.
Pokud by se podle svých slov proti takovému postupu neohradil, nesl by odpovědnost za to, že se otevřou dveře pro další svévolné omezování pravomocí ústavních činitelů v budoucnu.
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Zdroj: Lucie Podzimková