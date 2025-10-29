Obchody se letos ještě podřídí zákonu. Znovu zavřeno bude v prosinci

V Česku se dnes ráno mohly po svátečním úterý opět otevřít obchody. Na podzim už se jejich provozovatelé nebudou muset podřizovat zákonu, letos je to ale ještě čeká.
Česko má za sebou dva ze tří podzimních státních svátků a při obou se museli provozovatelé podřídit zákonu a uzavřít obchody. Lidé si tak museli nakoupit s předstihem. V listopadu se při Dni boje za svobodu a demokracii a Mezinárodním dni studentstva tento scénář opakovat nebude.
Od roku 2016 platí v Česku zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. 17. listopad k nim však nepatří, takže bude možné mít otevřeno.
Otevírací doba bude ale opět podléhat zákonu v závěru letošního roku. Na Štědrý den smí být otevřeno jen do pravého poledne, poté se prodejny uzavřou až do 27. prosince.
