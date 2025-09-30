OBRAZEM: ANO finišuje s kampaní. Babiš nechce opakovat čtyři roky starý scénář

Říjnové sněmovní volby jsou za dveřmi, strany a hnutí finišují s kampaní. ANO dnes v čele s bývalým premiérem a nynějším kandidátem na předsedu vlády Andrejem Babišem agitovalo v Praze. EuroZprávy.cz u toho nechyběly.
Po dnešku zbývají v kampani jen dva celé dny. Proto favorizované hnutí ANO nezahálelo a v úterý uspořádalo další mítink, na kterém se snažilo přesvědčit voliče, aby v pátek či v sobotu odevzdali svůj hlas právě Andreji Babišovi a jeho kolegům a neopakoval se scénář z roku 2021, kdy hnutí po osmiletém vládním angažmá opustilo Strakovu akademii.
Na úterním mítinku v Praze nechyběl bývalý premiér a volební lídr Babiš, ačkoliv kandiduje v Moravskoslezském kraji. Pražskou kandidátku vede exministr Karel Havlíček, jenž se na akci rovněž dostavil. Dalšími účastníky byli šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová či někdejší ministři školství Robert Plaga a Adam Vojtěch.
Sněmovní volby se v Česku uskuteční v pátek 3. a sobotu 4. října. ANO v nich obhajuje 71 mandátů, nejvíce ze všech stran a hnutí. Přesto po volbách v roce 2021 nedokázalo sestavit vládu. Kabinet v posledních letech tvořili představitelé koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se Starosty a nezávislými a Piráty, kteří v průběhu volebního období odešli do opozice.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dorazil do Bílého domu na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jedná se o jeho čtvrtou návštěvu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Hlavním tématem jejich jednání bylo dosažení příměří v Gaze a dohoda o propuštění rukojmích.
Zdroj: Libor Novák