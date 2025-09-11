OBRAZEM: Fialova kampaň pokračovala v Brně. Premiér zde vede kandidátku

Kampaň vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) ve čtvrtek pokračovala na jižní Moravě, kde je lídrem kandidátky premiér Petr Fiala (ODS). Předseda vlády zavítal do Brna a do Vyškova.
Fiala se odpoledne zúčastnil mítinku na rohu ulic Česká a Joštova v Brně, později pokračoval dalším shromážděním na Masarykově náměstí ve Vyškově. Akcí se zúčastnili další krajští kandidáti a kandidátky koalice Spolu, byly přístupné široké veřejnosti.
Premiér se v závěru čtvrtečního dne odebral na setkání podporovatelů, které v 17 hodin započalo na Jakubském náměstí v Brně. Happening organizuje občanská iniciativa PF2025, účast přislíbil populární herec Bolek Polívka.
Kromě Fialy se setkání s voliči na jižní Moravě účastnily i dvojka a trojka krajské kandidátky, tedy ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).
Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News se koalice Spolu drží o tři desetiny nad 20 procenty a nachází se na druhém místě. Suverénně první je hnutí ANO, jehož podpora činí 30,7 procenta.
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
Petr Fiala (ODS) , Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) , ODS , KDU - ČSL , top 09 , Petr Hladík (KDU-ČSL) , Vlastimil Válek (TOP 09) , Brno , Jihomoravský kraj
Zdroj: Libor Novák