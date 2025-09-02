OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně

Libor Novák

2. září 2025 20:00

Zdeněk Hřib
Pirátská strana dnes oficiálně odstartovala horkou fázi své předvolební kampaně s heslem „Máme společného víc, než si myslíte“. Představila plán prvních 100 dnů vlády a apeluje na voliče, aby se k nim připojili.

Cílem kampaně je poukázat na fakt, že ačkoliv někteří politici tvrdí, že je česká společnost rozdělená, Piráti si myslí, že mají lidé víc společného, než si myslí. "Všichni chceme, aby mladí lidé měli šanci založit rodinu a aby se jim dobře žilo. Všichni chceme, aby peníze neodtékaly do kapes oligarchů, ale aby za ně vznikl moderní stát se silným školstvím a zdravotnictvím. A všichni chceme žít v bezpečné zemi,“ řekl předseda a lídr strany Zdeněk Hřib.

Piráti představili deset konkrétních bodů, které chtějí prosadit v prvních 100 dnech. Mezi nejdůležitější patří dostupnější bydlení, které chtějí řešit pomocí takzvaných akceleračních zón. V nich by se usnadnila rychlejší výstavba. Dalším bodem je zvýšení slevy na poplatníka a na děti. Zvýšit chtějí i rodičovský příspěvek na 420 000 korun.

Piráti se také zaměří na levnější potraviny, a to díky snížení DPH a aktivnímu boji proti kartelům. Dalším bodem je protikorupční úklid, který má být realizován pomocí nového protimafiánského zákona, povinných majetkových přiznání a tvrdších postihů pro velkou korupci.

V plánu mají také modernizaci státu. Chtějí odstranit zbytečnou byrokracii a digitalizovat služby, aby se usnadnil život občanům. Dále se chtějí zaměřit na školství a zdravotnictví. Piráti by chtěli provést Národní audit zdravotnictví, aby se zamezilo plýtvání. Do státní správy chtějí přivést špičkové odborníky.

Dalšími body jsou rovná práva pro páry stejného pohlaví, a to včetně manželství pro všechny. Piráti se chtějí soustředit i na regulovaný trh s konopím. Ten by mohl podle odhadů přinést do rozpočtu až 3 miliardy korun ročně a zároveň by zamezil kriminalizaci běžných uživatelů.

Zdeněk Hřib se domnívá, že země má na to, aby fungovala špičkově. Říká, že Piráti mají odvahu, energii, experty a díky podpoře lidí i šanci na změnu. Jejich cílem je získat více než 25 poslanců, přeskočit SPD a stát se třetí nejsilnější stranou v Parlamentu.

Akce se nesla ve festivalovém duchu. Politici se mísili s lidmi, na pódiu se střídali DJs a kapely. Významnou součástí kampaně je spuštění crowdfundingové sbírky na portálu Startovač, která má zaručit finanční nezávislost na velkých dárcích. Piráti dlouhodobě odmítají, aby se jejich kampaň financovala z peněženek oligarchů. Chtějí transparentnost a nezávislost na vlivu lobbistů a korporací. 

