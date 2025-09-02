OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně

Pirátská strana dnes oficiálně odstartovala horkou fázi své předvolební kampaně s heslem „Máme společného víc, než si myslíte“. Představila plán prvních 100 dnů vlády a apeluje na voliče, aby se k nim připojili.
Cílem kampaně je poukázat na fakt, že ačkoliv někteří politici tvrdí, že je česká společnost rozdělená, Piráti si myslí, že mají lidé víc společného, než si myslí. "Všichni chceme, aby mladí lidé měli šanci založit rodinu a aby se jim dobře žilo. Všichni chceme, aby peníze neodtékaly do kapes oligarchů, ale aby za ně vznikl moderní stát se silným školstvím a zdravotnictvím. A všichni chceme žít v bezpečné zemi,“ řekl předseda a lídr strany Zdeněk Hřib.
Piráti představili deset konkrétních bodů, které chtějí prosadit v prvních 100 dnech. Mezi nejdůležitější patří dostupnější bydlení, které chtějí řešit pomocí takzvaných akceleračních zón. V nich by se usnadnila rychlejší výstavba. Dalším bodem je zvýšení slevy na poplatníka a na děti. Zvýšit chtějí i rodičovský příspěvek na 420 000 korun.
Piráti se také zaměří na levnější potraviny, a to díky snížení DPH a aktivnímu boji proti kartelům. Dalším bodem je protikorupční úklid, který má být realizován pomocí nového protimafiánského zákona, povinných majetkových přiznání a tvrdších postihů pro velkou korupci.
V plánu mají také modernizaci státu. Chtějí odstranit zbytečnou byrokracii a digitalizovat služby, aby se usnadnil život občanům. Dále se chtějí zaměřit na školství a zdravotnictví. Piráti by chtěli provést Národní audit zdravotnictví, aby se zamezilo plýtvání. Do státní správy chtějí přivést špičkové odborníky.
Dalšími body jsou rovná práva pro páry stejného pohlaví, a to včetně manželství pro všechny. Piráti se chtějí soustředit i na regulovaný trh s konopím. Ten by mohl podle odhadů přinést do rozpočtu až 3 miliardy korun ročně a zároveň by zamezil kriminalizaci běžných uživatelů.
Zdeněk Hřib se domnívá, že země má na to, aby fungovala špičkově. Říká, že Piráti mají odvahu, energii, experty a díky podpoře lidí i šanci na změnu. Jejich cílem je získat více než 25 poslanců, přeskočit SPD a stát se třetí nejsilnější stranou v Parlamentu.
Akce se nesla ve festivalovém duchu. Politici se mísili s lidmi, na pódiu se střídali DJs a kapely. Významnou součástí kampaně je spuštění crowdfundingové sbírky na portálu Startovač, která má zaručit finanční nezávislost na velkých dárcích. Piráti dlouhodobě odmítají, aby se jejich kampaň financovala z peněženek oligarchů. Chtějí transparentnost a nezávislost na vlivu lobbistů a korporací.
Související
Piráti se chystají zahájit ostrou kampaň. Do voleb půjdou poprvé bez Bartoše jako lídra
Pivo je na stole. Rakušan a Fiala se sešli na očekávané schůzce, Hřib nepřišel
Česká pirátská strana , Ivan Bartoš (Piráti) , Zdeněk Hřib
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně
před 2 hodinami
Afghánistán zasáhlo další zemětřesení
před 3 hodinami
Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina
před 4 hodinami
Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny
před 5 hodinami
Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády
před 5 hodinami
Proč roste podpora antisystémových a extremistických stran? Emoce vítězí nad fakty, upozorňuje politolog Charvát
před 6 hodinami
EU tlačí na USA, aby pustily Abbáse na Valné shromáždění OSN
před 7 hodinami
Vztahy USA s Indií se zhroutily. Módí už Američanům ani nezvedá telefon
před 7 hodinami
Čína pro obsazení Tchaj-wanu nemusí vystřelit jedinou kulku. Podle expertů má i jinou možnost
před 8 hodinami
"Jeho lež mě tak rozčílila, že jsem se neovládl." Muž promluvil o útoku na Babiše
před 9 hodinami
Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?
před 10 hodinami
Počet mrtvých po zemětřesení v Afghánistánu překonal 1100 a dál roste
před 11 hodinami
Kim Čong-un míří do Pekingu. S Putinem a Ťin-pchingem bude demonstrovat jednotu proti Západu
před 11 hodinami
Sčítání škod pokračuje. Mrtvých může po zemětřesení v Afghánistánu ještě přibývat
před 12 hodinami
Kam se v USA poděla demokratická strana?
před 14 hodinami
Zářijové počasí bude příjemné, potvrzuje dlouhodobý výhled
včera
Zemřel další známý vrah z devadesátek. Winkelbauer měl spáchat sebevraždu
včera
Pendolino zaznamenalo nový rekord. V Česku už se jezdí až dvoustovkou
včera
Zemřel uznávaný kameraman České televize František Němec
včera
Fiala či Rakušan odsoudili útok na Babiše. Může za to nenávist, míní Schillerová
Premiér Petr Fiala (ODS) či ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odsoudili pondělní útok na expremiéra Andreje Babiše (ANO) na mítinku na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji. Podle Aleny Schillerové je napadení přímým důsledkem kampaně vládních stran, která je podle jejích slov založená na strachu a rozdělování.
Zdroj: Jan Hrabě