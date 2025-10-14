Piráti nedostanou žádný vedoucí post ve Sněmovně. Ozvali se Bartoš i Richterová

14. října 2025 20:17

Olga Richterová
Piráti sice po volbách, co se týká počtu křesel ve Sněmovně, posílili, přesto nebudou zastoupeni ve vedení dolní parlamentní komory či v čele některého z výborů a komisí. Uvedla to šéfka poslaneckého klubu Olga Richterová. 

Podle Richterové došlo k porušení letitých demokratických zvyklostí v dolní komoře parlamentu. "Jsme čtvrtý nejsilnější klub v této sněmovně a budeme jediná skutečná opozice. Nový vítr v kontrole vlády samozřejmě přineseme i tak, díky půl milionu našich voličů," uvedla na sociální síti X.

Někdejší šéf strany a znovuzvolený poslanec Ivan Bartoš konstatoval, že jde o trest za snahu "deagrofertizovat" stát. "Tohle je klasická predátorská taktika, kterou Babiš používá celý život – rozděl a panuj. Rozdělit opozici, rozdělit společnost," napsal na síti X.

Pirátům nejde o funkce, zdůraznil exministr. "Jde nám o to, aby Sněmovna fungovala a aby se prosazoval náš program. Dostupnost bydlení, boj proti korupci, transparentnost, ekonomická situace rodin, modernizace, ochrana svobod. A to budeme dělat dál. Důsledně," vzkázal.

"Není to překvapení. Vláda Čapího a Orlího hnízda prostě nechce, abychom jí koukali pod prsty. Ale to my stejně budeme – i z poslaneckých lavic. Budeme dál hájit zájmy 505 000 lidí, kteří nám dali důvěru. A budeme dál makat na tom, aby tahle země fungovala férově pro všechny," dodal Bartoš. 

Piráti se ve sněmovních volbách umístili na čtvrtém místě, získali 8,97 procenta hlasů a 18 poslaneckých mandátů. Výrazně si tak polepšili, protože v předchozím funkčním období je zastupovali jen čtyři poslanci. 

Českým lídrům volá Zelenskyj. Po Babišovi zazvonil telefon i Pavlovi

Volební štáb Pirátů

Mimořádné osobní důvody. Piráti oznámili první personální změnu mezi poslanci

Nově zvolená poslankyně Šárka Kučerová (Piráti), která kandidovala v Olomouckém kraji, v úterý oznámila rezignaci na mandát. Důvodem jsou mimořádně náročné osobní okolnosti, které jí i přes všechna uvážení neumožňují plně se věnovat práci poslankyně. Mandát tak připadne prvnímu náhradníkovi a místopředsedovi Pirátské strany Martinu Šmídovi.
Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát

Deset procent a více budeme považovat za úspěch, říkali politici hnutí Starostové a nezávislí, když v sobotu odpoledne přicházeli do volebního štábu, zatímco se hlasy teprve sčítaly. Volební zisk STAN se nakonec zastavil na 11,2 procenta a proměnil se ve 22 poslaneckých mandátů. Starostové tak opět obsadí více křesel než Piráti.

