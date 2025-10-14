Piráti nedostanou žádný vedoucí post ve Sněmovně. Ozvali se Bartoš i Richterová

Piráti sice po volbách, co se týká počtu křesel ve Sněmovně, posílili, přesto nebudou zastoupeni ve vedení dolní parlamentní komory či v čele některého z výborů a komisí. Uvedla to šéfka poslaneckého klubu Olga Richterová.
Podle Richterové došlo k porušení letitých demokratických zvyklostí v dolní komoře parlamentu. "Jsme čtvrtý nejsilnější klub v této sněmovně a budeme jediná skutečná opozice. Nový vítr v kontrole vlády samozřejmě přineseme i tak, díky půl milionu našich voličů," uvedla na sociální síti X.
Někdejší šéf strany a znovuzvolený poslanec Ivan Bartoš konstatoval, že jde o trest za snahu "deagrofertizovat" stát. "Tohle je klasická predátorská taktika, kterou Babiš používá celý život – rozděl a panuj. Rozdělit opozici, rozdělit společnost," napsal na síti X.
Pirátům nejde o funkce, zdůraznil exministr. "Jde nám o to, aby Sněmovna fungovala a aby se prosazoval náš program. Dostupnost bydlení, boj proti korupci, transparentnost, ekonomická situace rodin, modernizace, ochrana svobod. A to budeme dělat dál. Důsledně," vzkázal.
"Není to překvapení. Vláda Čapího a Orlího hnízda prostě nechce, abychom jí koukali pod prsty. Ale to my stejně budeme – i z poslaneckých lavic. Budeme dál hájit zájmy 505 000 lidí, kteří nám dali důvěru. A budeme dál makat na tom, aby tahle země fungovala férově pro všechny," dodal Bartoš.
Piráti se ve sněmovních volbách umístili na čtvrtém místě, získali 8,97 procenta hlasů a 18 poslaneckých mandátů. Výrazně si tak polepšili, protože v předchozím funkčním období je zastupovali jen čtyři poslanci.
