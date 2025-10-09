Mimořádné osobní důvody. Piráti oznámili první personální změnu mezi poslanci

Nově zvolená poslankyně Šárka Kučerová (Piráti), která kandidovala v Olomouckém kraji, v úterý oznámila rezignaci na mandát. Důvodem jsou mimořádně náročné osobní okolnosti, které jí i přes všechna uvážení neumožňují plně se věnovat práci poslankyně. Mandát tak připadne prvnímu náhradníkovi a místopředsedovi Pirátské strany Martinu Šmídovi.
"Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů, kterou mi dali. O to těžší je teď mé rozhodnutí rezignovat na poslanecký mandát. Poslední období bylo pro naši rodinu mimořádně náročné. Služba veřejnosti vyžaduje plné nasazení – a já nechci slibovat něco, co jsem si uvědomila, že teď nemohu dělat na sto procent. Proto volím cestu, která je poctivá vůči vám i vůči mojí rodině. V roce 2019 měl můj manžel těžkou mrtvici. Roky jsme bojovali o návrat k normálnímu životu, ale pak přišla další rána: i přes veškerou snahu se manžela podruhé nepodařilo zachránit," vysvětila Kučerová.
Zůstali jsme se synem sami – on přišel o tátu, já o partnera a oporu. Dlouho jsem fungovala jako 'máma na telefonu', která řeší krizové situace místo normálního dětství pro syna. Kandidovala jsem s plným odhodláním pracovat – až do poslední chvíle jsem věřila, že to zvládnu skloubit. Po zvolení jsem strávila 48 hodin intenzivním vyhodnocováním rodinné situace a dostupné podpory. Po delším uvážení jsem se rozhodla, že teď tu musím být se synem a věnovat se naplno jemu. Potřebujeme být spolu jako rodina a parťáci," konstatovala.
Navzdory rezignaci na mandát se Kučerová hodlá i nadále aktivně věnovat ochraně životního prostředí v Olomouckém kraji. "Do politiky mě přivedla snaha chránit naše prostředí a nenechat zapadnout kauzy jako Bečva a benzen. Ty příběhy nejsou uzavřené a budu se jim dál věnovat odborně a vytrvale dobrovolnicky v rámci pirátských expertních týmů. Zůstávám v Olomouckém kraji jako chemik a odborník, který dobře zná místní prostředí," zmínila politička.
"Vždycky jsme s Martinem Šmídou byli skvělý tým a tak to zůstane i nadále. Má moji naprostou důvěru, že bude řešit témata, se kterými jsem šla do kandidatury a které bych v Parlamentu prosazovala. Vím, že mé kroky mohou někoho zklamat. Proto děkuju za vaši důvěru i pochopení v tomto těžkém rozhodování," dodala Kučerová.
"Velmi si vážím její dosavadní práce a expertizy v oblasti chemie, ekologie a průmyslových zátěží (Bečva, benzen a související témata), která zůstane straně k dispozici. Šárka má pochopení celého klubu, a jelikož v Pirátech fungujeme jako tým už dlouhé roky, víme, že osobní či rodinné situace leckdy zamíchají kartami jinak, než bychom si sami přáli," reagovala předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové.
Piráti se ve sněmovních volbách umístili na čtvrtém místě, získali 8,97 procenta hlasů a 18 poslaneckých mandátů. V Olomouckém kraji jim dalo hlas 7,33 procenta voličů, což znamenalo jeden mandát.
Česká pirátská strana , Poslanecká sněmovna
