Mimořádné osobní důvody. Piráti oznámili první personální změnu mezi poslanci

9. října 2025 21:08

Volební štáb Pirátů
Foto: Michael Cabal / INCORP images

Nově zvolená poslankyně Šárka Kučerová (Piráti), která kandidovala v Olomouckém kraji, v úterý oznámila rezignaci na mandát. Důvodem jsou mimořádně náročné osobní okolnosti, které jí i přes všechna uvážení neumožňují plně se věnovat práci poslankyně. Mandát tak připadne prvnímu náhradníkovi a místopředsedovi Pirátské strany Martinu Šmídovi.

"Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů, kterou mi dali. O to těžší je teď mé rozhodnutí rezignovat na poslanecký mandát. Poslední období bylo pro naši rodinu mimořádně náročné. Služba veřejnosti vyžaduje plné nasazení – a já nechci slibovat něco, co jsem si uvědomila, že teď nemohu dělat na sto procent. Proto volím cestu, která je poctivá vůči vám i vůči mojí rodině. V roce 2019 měl můj manžel těžkou mrtvici. Roky jsme bojovali o návrat k normálnímu životu, ale pak přišla další rána: i přes veškerou snahu se manžela podruhé nepodařilo zachránit," vysvětila Kučerová. 

Zůstali jsme se synem sami – on přišel o tátu, já o partnera a oporu. Dlouho jsem fungovala jako 'máma na telefonu', která řeší krizové situace místo normálního dětství pro syna. Kandidovala jsem s plným odhodláním pracovat – až do poslední chvíle jsem věřila, že to zvládnu skloubit. Po zvolení jsem strávila 48 hodin intenzivním vyhodnocováním rodinné situace a dostupné podpory. Po delším uvážení jsem se rozhodla, že teď tu musím být se synem a věnovat se naplno jemu. Potřebujeme být spolu jako rodina a parťáci," konstatovala.

Navzdory rezignaci na mandát se Kučerová hodlá i nadále aktivně věnovat ochraně životního prostředí v Olomouckém kraji. "Do politiky mě přivedla snaha chránit naše prostředí a nenechat zapadnout kauzy jako Bečva a benzen. Ty příběhy nejsou uzavřené a budu se jim dál věnovat odborně a vytrvale dobrovolnicky v rámci pirátských expertních týmů. Zůstávám v Olomouckém kraji jako chemik a odborník, který dobře zná místní prostředí," zmínila politička.

"Vždycky jsme s Martinem Šmídou byli skvělý tým a tak to zůstane i nadále. Má moji naprostou důvěru, že bude řešit témata, se kterými jsem šla do kandidatury a které bych v Parlamentu prosazovala. Vím, že mé kroky mohou někoho zklamat. Proto děkuju za vaši důvěru i pochopení v tomto těžkém rozhodování," dodala Kučerová.

"Velmi si vážím její dosavadní práce a expertizy v oblasti chemie, ekologie a průmyslových zátěží (Bečva, benzen a související témata), která zůstane straně k dispozici. Šárka má pochopení celého klubu, a jelikož v Pirátech fungujeme jako tým už dlouhé roky, víme, že osobní či rodinné situace leckdy zamíchají kartami jinak, než bychom si sami přáli," reagovala předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové.

Piráti se ve sněmovních volbách umístili na čtvrtém místě, získali 8,97 procenta hlasů a 18 poslaneckých mandátů. V Olomouckém kraji jim dalo hlas 7,33 procenta voličů, což znamenalo jeden mandát.

před 3 hodinami

Babiš jako nový partner pro Ukrajince. Dnes si poprvé volal se Zelenským

Vít Rakušan Prohlédněte si galerii

Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát

Deset procent a více budeme považovat za úspěch, říkali politici hnutí Starostové a nezávislí, když v sobotu odpoledne přicházeli do volebního štábu, zatímco se hlasy teprve sčítaly. Volební zisk STAN se nakonec zastavil na 11,2 procenta a proměnil se ve 22 poslaneckých mandátů. Starostové tak opět obsadí více křesel než Piráti.
Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD

Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD

Po jednání s prezidentem Petr Fiala naznačil, že v koalici Spolu by mělo dojít k programovým a personálním změnám. I přes tento záměr však Martin Kupka z ODS v České televizi vyloučil jakékoli roztříštění sil uvnitř koalice. Samotná ODS přitom posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny.

před 1 hodinou

Volební štáb Pirátů

před 1 hodinou

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem

Po Slavii v Lize mistrů se v týdnu na přelomu září a října představili i další tři zbývající čeští účastníci evropských fotbalových pohárů. V Evropské lize se podruhé představila Viktoria Plzeň, která odčinila ztracený zápas na hřiště Ferencvárose. Proti švédskému Malmö pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše doma vyhrála 3:0. Svůj zápas v Konferenční lize s přehledem zvládla i pražská Sparta, která na Letné přejela irský Shamrock Rovers 4:1. Jediný český zástupce, který ve čtvrtek prohrál, byla Olomouc, ovšem je to ta z proher, která se dá označit za prohru se vztyčenou hlavou. Na hřišti Fiorentiny svým stylem nezklamala, nakonec ale prohrála 0:2, kdy první branka padla ve 27. minutě a druhá až v závěrečném nastavení.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Výstava Tutanchamon - Jeho hrobka a poklady

Tajemství Tutanchamonovy hrobky známe už sto let. Prvenství si připsal Carter

Přesně před 100 lety Howard Carter učinil jeden z největších archeologických objevů všech dob. Vstoupil do Tutanchamonovy hrobky, kde spatřil mumii proslulého faraona i se slavnou zlatou maskou a dalšími poklady, které odtud archeologové vyzvedávali po několik dalších let. Několik lidí, kteří vstoupili do hrobky, později zemřelo za nejasných okolností. Měla je prý zabít faraonova kletba.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přežila dvě po sobě jdoucí hlasování o nedůvěře. Centristické strany ji jednotně podpořily, čímž její Komise ustála útoky ze strany krajní pravice i krajní levice. Návrhy na vyslovení nedůvěry, které podaly frakce Patrioti pro Evropu a The Left, byly projednávány v pondělí večer a hlasovalo se o nich ve čtvrtek v poledne.

před 6 hodinami

Petr Pavel a Andrej Babiš

Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše. Cílem setkání bylo, aby ho Babiš informoval o postupu vyjednávání o vzniku nové vlády s politickými stranami. Andrej Babiš deklaroval, že má zájem dále jednat se stranami SPD a Motoristé sobě. Další strany zastoupené ve Sněmovně zájem o rozhovory nebo konzultace neprojevily.

před 7 hodinami

Teroristé Hamásu

"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Izrael a Hamás se dohodly na první fázi jeho mírového plánu pro Gazu, což je považováno za významný krok k trvalému ukončení konfliktu. Oznámení přichází dva roky a dva dny po útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1200 lidí a 251 dalších uneseno. Následná izraelská vojenská operace si dle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádala přes 67 100 obětí.

před 7 hodinami

Štěpán Slovák

Když člověk vstoupí do politiky, musí unést vtipy i rýpnutí, říká jeden z nejmladších zvolených poslanců Slovák

Sedmadvacetiletý Štěpán Slovák (ODS), čtyřka na kandidátce Spolu ve Zlínském kraji, v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak plánuje dělat opoziční politiku, ocenil volbu mladých lidí do Sněmovny a také promluvil o obětech, které kandidatuře věnoval. „Občas došly síly, ale nikdy chuť. Věděl jsem, proč to dělám a měl kolem sebe lidi, kteří mi věřili. Zvlášť vděčný jsem své manželce, která v tom se mnou byla od začátku. Bez její podpory, pochopení a trpělivosti by to vůbec nešlo,“ říká jeden z nejmladších politiků zvolených do Poslanecké sněmovny.

před 8 hodinami

Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo.

Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání

Městský soud v Praze odeslal ve čtvrtek do Poslanecké sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Jedná se o kauzu Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního areálu. Soudce Jan Šott, jehož senát má případ na starosti, potvrdil Novinkám odeslání dokumentu v dopoledních hodinách.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Ursula von der Leyenová, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Klíčový den pro von der Leyenovou je tady. Proč jí jdou kritici po krku?

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová čelí v tomto týdnu druhému kolu hlasování o nedůvěře za poslední tři měsíce. Její politická situace je komplikovaná, neboť se musí vypořádat s kritikou z mnoha stran. Potíže jí dělají různorodé skupiny lidí s odlišnými názory, přičemž někteří se ji dokonce snaží politicky zničit.

před 11 hodinami

Izraelská armáda

Průlom, ale ne konec války. Co znamená dohoda mezi Izraelem a Hamásem?

Dohoda o příměří a propuštění rukojmích mezi Izraelem a Hamásem, která byla oznámena po intenzivních vyjednáváních v Egyptě, představuje dlouho očekávaný průlom. Přibližuje obě strany ke skončení dva roky trvající války v Pásmu Gazy. Nicméně i přes tento posun vpřed neexistuje záruka, že skutečný mír nastane.

před 12 hodinami

Andrej Babiš

Babiš přijel za Pavlem. Zítra chce mít rozdělená ministerstva

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš potvrdil, že věří ve splnění svého záměru uzavřít do pátku dohodu o rozdělení ministerských postů v budoucí vládě. Dle jeho slov je již víceméně dohodnuto i obsazení sněmovních výborů. Své vyjádření zveřejnil ve čtvrtek ráno ve videovzkazu na sociálních sítích.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

Ukrajinští vojáci brání svou zemi před ruskými agresory.

Evropa se obává, že je ve válce. Amerika si toho doteď nevšimla

„Nejsme ve válce, ale už ani nejsme v míru.“ Varování, které přednesl německý kancléř Friedrich Merz minulý měsíc, postrádá sice osudovost nářku Sira Edwarda Greye z předvečera první světové války, kdy "lampy zhasínají po celé Evropě." Nicméně signalizuje, že se v dějinách obrací list, doprovázený množstvím narušení vzdušného prostoru v zemích NATO. Za těmito incidenty stojí údajně ruské drony a válečné letouny, stejně jako za hrozivými aktivitami na moři a v kyberprostoru.

před 15 hodinami

včera

Ruská obvinění z „operací pod falešnou vlajkou“ sílí: Příprava na hybridní válku proti NATO?

Ruská zahraniční rozvědka (SVR) stupňuje svá prohlášení, v nichž obviňuje západní země z plánování „operací pod falešnou vlajkou“, jejichž cílem má být diskreditace Moskvy. Ačkoli tato tvrzení postrádají jakékoli důkazy, analytici varují, že mohou být příznakem něčeho závažnějšího: intenzifikace hybridní válečné strategie. Podle odborníků by mohlo jít o signály, že se Kreml připravuje na vyprávění příběhu před potenciálním konfliktem s NATO.

Zdroj: Libor Novák

