OBRAZEM: Stačilo! je moje hnutí, prohlásil Zeman. Do Sněmovny se nedostalo

Libor Novák

4. října 2025 18:47

Volební štáb Stačilo!
Volební štáb Stačilo!

Daniel Sterzik, předseda hnutí Stačilo!, ve štábu už během sčítání hlasů potvrdil, ze nejsou naivní a postupně se smiřují s tím, ze nepřesáhnou 5%, zároveň zdůraznil, ze rozhodně nebudou házet flintu do žita. 

"Holt občané se rozhodli, že se vydají směrem pravicové vlády." Dále informoval, že si budou muset celou kampaň zanalyzovat. Myslí si, že na volební výsledek měla vliv i různá obvinění, kterým čelili.

Všechna média netrpělivě v hotelovém lobby čekala zejména na příjezd Kateřiny Konečné. To je aktuálně asi to nejzajímavější, co se na místě děje. Jana Maláčová ani Lubomír Zaorálek se od doby svého příjezdu ještě neobjevili, přestože přislíbili rozhovory.

Ochranka ve štábu Stačilo! přísně střežila příjezd exprezidenta Miloše Zemana přes hotelové lobby. Zároveň mluvčí oznámil oznámil, ze ruší program, který se měl odehrávat v suterénu, kde je hlavni konferenční sál a shromaždiště uskupení Stačilo!

Exprezident Miloš Zeman prohlásil, že hnutí Stačilo! je jeho hnutí a že ho určitě podpoří i do dalších voleb. 

Stačilo! volby do Poslanecké sněmovny 2025

Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

Divoké teorie ožívají. Babiš to na nás může zkusit, zní ze štábu Spolu

Dalo se to zřejmě čekat. Premiér Petr Fiala (ODS) ještě ani nebyl přítomen ve volebním štábu koalice Spolu, kterou občanští demokraté tvoří s KDU-ČSL a TOP 09, ale na místě se již vedly debaty o tom, jak vítězný Andrej Babiš přistoupí k povolebním vyjednáváním. I tentokrát se objevily teorie o možném oslovení občanských demokratů ke spolupráci ze strany ANO. A to ještě ani nebylo sečteno sto procent hlasů.

Volební štáb Motoristů

Motoristé chtějí jednat s ANO, Turek nevylučuje spolupráci s SPD

Motoristé sobě se po svém úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny chystají na první jednání s vítězným hnutím ANO. Předseda hnutí Petr Macinka potvrdil, že setkání s vítězem voleb je „asi nic překvapivého“ a mělo by proběhnout ještě dnes. K případné spolupráci s SPD se Macinka přímo nevyjádřil, ale uvedl, že hnutí ANO je nyní na tahu. Zmínil také, že obdržel blahopřání od Tomia Okamury.

Volební štáb ANO

Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO

V Česku se v pátek a v sobotu konaly volby, v nichž si lidé vybrali nové složení Poslanecké sněmovny. Po sečtení téměř všech hlasů je vítězem voleb hnutí ANO. Na druhém místě se umístilo Spolu, naopak komunisté nebo Přísaha se do Sněmovny nedostali.

Volební štáb Pirátů

OBRAZEM: Pirátská strana slaví porážku SPD

Česká pirátská strana slaví. Ačkoliv ve volbách nevyhrála a do vlády se zřejmě znova nepodívá, podle předsedy Zdeňka Hřiba je úspěchem porážka SPD a uskupení Stačilo!

Volební štáb STAN

OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Rakušana těší průběžná třetí pozice. Nebyli jsme sobci, zhodnotil kampaň Starostů

Předsedu Starostů a nezávislých Víta Rakušana zhruba dvě hodiny po uzavření volebních místností a zahájení sčítání hlasů těšila průběžná třetí pozice hnutí za jasně vedoucím ANO a druhou koalicí Spolu. Ministr vnitra nijak nelitoval ani zvláštní kampaně, kdy STAN v podstatě vyzýval voliče i k volbě Spolu a Pirátů. 

Volby, ilustrační foto

Jak probíhá sčítání hlasů?

Vzhledem k probíhajícím volbám přináší server EuroZprávy.cz informace o postupu při sčítání volebních hlasů, jejich kontrole či následném přepočtu na poslanecké mandáty.

Volební štáb ANO

OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.

Friedrich Merz (CDU)

Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války

Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron společně varovali, že Evropa se musí naléhavě posílit, aby se ubránila „ose“ autokratických států. Podle Merze je liberální demokracie napadána s větší agresivitou než kdykoli od dob studené války. Oba lídři pronesli svá slova na akci u příležitosti 35. výročí znovusjednocení Německa.

Jak mohou vypadat povolební koalice? Možnosti budoucí vlády v Česku

Po volbách se tradičně otevírá prostor pro nejrůznější koaliční jednání, přičemž postoj jednotlivých politických uskupení k možným partnerům je víceméně jasně vyhraněný. Hlavní hráči na politické scéně již předeslali, s kým si povolební spolupráci dovedou představit a s kým naopak ani náhodou. Tyto deklarované preference naznačují, jaké kombinace mohou reálně vzniknout.

Zdroj: Libor Novák

