OBRAZEM: Stačilo! je moje hnutí, prohlásil Zeman. Do Sněmovny se nedostalo

Daniel Sterzik, předseda hnutí Stačilo!, ve štábu už během sčítání hlasů potvrdil, ze nejsou naivní a postupně se smiřují s tím, ze nepřesáhnou 5%, zároveň zdůraznil, ze rozhodně nebudou házet flintu do žita.
"Holt občané se rozhodli, že se vydají směrem pravicové vlády." Dále informoval, že si budou muset celou kampaň zanalyzovat. Myslí si, že na volební výsledek měla vliv i různá obvinění, kterým čelili.
Všechna média netrpělivě v hotelovém lobby čekala zejména na příjezd Kateřiny Konečné. To je aktuálně asi to nejzajímavější, co se na místě děje. Jana Maláčová ani Lubomír Zaorálek se od doby svého příjezdu ještě neobjevili, přestože přislíbili rozhovory.
Ochranka ve štábu Stačilo! přísně střežila příjezd exprezidenta Miloše Zemana přes hotelové lobby. Zároveň mluvčí oznámil oznámil, ze ruší program, který se měl odehrávat v suterénu, kde je hlavni konferenční sál a shromaždiště uskupení Stačilo!
Exprezident Miloš Zeman prohlásil, že hnutí Stačilo! je jeho hnutí a že ho určitě podpoří i do dalších voleb.
Po volbách se tradičně otevírá prostor pro nejrůznější koaliční jednání, přičemž postoj jednotlivých politických uskupení k možným partnerům je víceméně jasně vyhraněný. Hlavní hráči na politické scéně již předeslali, s kým si povolební spolupráci dovedou představit a s kým naopak ani náhodou. Tyto deklarované preference naznačují, jaké kombinace mohou reálně vzniknout.
Zdroj: Libor Novák