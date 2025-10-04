OBRAZEM: Starostové si zachovávají optimismus. Zisk nad 10 procent berou za úspěch

Za velkou optimistku se při příchodu do volebního štábu STAN označila středočeská hejtmanka Petra Pecková. “Ještě nejsou sečteny obce, kde víme, že máme velkou podporu, takže doufám, že se výsledky ještě budou měnit v náš prospěch,” řekla přítomným novinářům. Sama by si přála, aby hnutí získalo 13 procent hlasů a více. Úspěchem ale bude jakýkoliv výsledek nad 10 procent.
Pecková také akcentovala stejnou věc jako kampaň Starostů v posledních dnech před otevřením volebních místností. “Pro mě je důležité, aby zvítězily strany, které jsou demokratické a které to budou myslet vážně s naší zemí i Evropskou unií a budou chránit svobodu a demokracii,” zdůraznila.
Ve volebním štábu STAN v Občanské plovárně byla novinářům jako první k dispozici místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová. V rámci komentáře pro média v kulisách zdejšího bufetu poděkovala voličům, kteří přišli k volbám, za to, že jim není lhostejná budoucnost Česka. Ocenila i očekávanou vysokou volební účast.
Do budovy Občanské plovárny se dostavili další výrazní kandidáti Starostů a nezávislých. V co nejlepší výsledek hnutí věří jeho místopředseda Karel Dvořák, který krátce zhodnotil volební kampaň. “Byla dobrá, nesobecká, přinášela pozitivní témata,” konstatoval současný náměstek ministryně spravedlnosti.
Do štábu přijela i úřadující místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věra Kovářová. “My jsme od začátku říkali, že vše nad 10 procent bude úspěch,” zopakovala slova, která zněla již z úst dříve příchozích spolustraníků. “Je výborné, že se lidé o politiku zajímají,” dodala k vysoké volební účasti. Po 16. hodině má dorazit předseda Vít Rakušan.
Starostové a nezávislí by podle členky nejužšího vedení považovali za úspěch volební výsledek nad 10 procent. Šebelová také řekla, že je hrdá na stranickou kampaň, v jejímž závěru zazníval apel na volbu kterékoliv z trojice tzv. demokratických stran, tedy i koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů. Na závěr zmínila, že se často liší atmosféra při mítincích, která je většinou příjemná, a na sociálních sítích.
