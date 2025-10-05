Je to úspěch, pokud Starostové mluvili pravdu. Piráty nakonec předčili i tentokrát

Deset procent a více budeme považovat za úspěch, říkali politici hnutí Starostové a nezávislí, když v sobotu odpoledne přicházeli do volebního štábu, zatímco se hlasy teprve sčítaly. Volební zisk STAN se nakonec zastavil na 11,2 procenta a proměnil se ve 22 poslaneckých mandátů. Starostové tak opět obsadí více křesel než Piráti.
V závěru předvolební kampaně se přitom mohlo zdát, že Piráti mohutně finišují a mají šanci předstihnout Starosty, jimž by v takovém případě alespoň trochu oplatili potupu z roku 2021. Obě strany tehdy sestavily společnou kandidátku, ale voliči výrazně upřednostnili kandidáty STAN. I proto mohla Fialova vláda dokončit svůj mandát i poté, co čtyři pirátští poslanci odešli do opozice.
Tentokrát vláda na stejném půdorysu, tedy s koalicí Spolu, nepřipadá v úvahu. Přesto mohou Starostové mluvit o úspěchu. Už první příchozí kandidátka, místopředsedkyně hnutí Michaela Šebelová, se nechala slyšet, že úspěchem bude výsledek nad 10 procent.
To samé zaznělo i z úst místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Věry Kovářové. „My jsme od začátku říkali, že vše nad 10 procent bude úspěch,“ řekla přítomným novinářům ve chvíli, kdy si sama nebyla jistá, zda v dolní parlamentní komoře bude pokračovat. Nakonec získala poslední, čtvrtý mandát STAN ve Středočeském kraji.
Nejsdílnější byla při příchodu na Občanskou plovárnu středočeská hejtmanka Petra Pecková. „Jsem velká optimistka, takže bych si přála, abychom měli třeba kolem 13 procent a více. Ale všechno nad 10 procent, protože jsme realisté, bude úspěchem,“ opakovala stranickou mantru, i když s mírně pozitivnějším nádechem.
Někdejší novinářka zhodnotila i předvolební atmosféru, přičemž zmínila, že je v politice 15 let a snaží se ji kultivovat a chovat se slušně. „Mně se ta vyhrocená politická kampaň samozřejmě nelíbila, protože v ní padaly invektivy. Využívala se kauza Dozimetr jako jediná kauza, kterou jsme měli a se kterou jsme si už před lety poradili. Absolutně jsme změnili personální obsazení předsednictva a celostátního výboru a vrátili všechny dary, které jen zdánlivě mohly souviset s něčím, co bylo zpochybnitelné,“ zdůraznila.
Peckové se nelíbilo ani opakované obviňování ministra vnitra Rakušana z cenzury. „Není to pravda. Není pro nás nic tak důležitého, jako je právě svoboda a demokracie. I ta svoboda ale musí mít nějaká pravidla,“ podotkla. „Občané chtějí slušné politiky. Oni nás volí, my jsme lidé, kteří zastupují jejich zájmy, takže bychom měli jít příkladem a chovat se slušně,“ dodala.
Když do štábu dorazil předseda Rakušan, byli Starostové a nezávislí na průběžné třetí pozici, která jim zůstala až do konce sčítání. On sám se o úspěchu nezmiňoval, protože v závěru kampaně hodně akcentoval, že klíčových je především 101 křesel pro triumvirát STAN, Spolu a Piráti.
Kampaň Starostů označil jejich lídr za dobrou, pozitivní a nesobeckou. „To jsme, myslím, v posledních týdnech akcentovali úplně nejvíce ze všech, že chceme dosáhnout demokratické stojedničky (počet mandátů, který znamená nadpoloviční většinu ve Sněmovně - pozn. red.). Na to jsme se zaměřili při vysílání našich poselství. Prezentovali to nejenom vrcholní politici, ale i lidé v jednotlivých regionech naší země,“ poznamenal.
Pokud Starostové říkali novinářům pravdu, mohou vlastní výsledek v letošních sněmovních volbách považovat za úspěch. O celkovém výsledku pomyslného referenda o Fialově vládě ale takto mluvit nemohou. I když si štáb udělali v sousedství Strakovy akademie, aby to do ní měli blízko, s největší pravděpodobností se do ní nevrátí.
Volby do PS: Kompletně sečteno. ANO ovládlo všechny kraje kromě Prahy, SPD a komunisté propadli
Volby ovládlo hnutí ANO. Zvažuje koalici s Motoristy, většinu ve Sněmovně ale nesestaví
Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo s jasnou převahou hnutí ANO. Ovládlo všechny kraje kromě Prahy a získalo více než 34 procent hlasů, což mu zaručuje 80 křesel ve Sněmovně. Na druhém místě se umístila koalice Spolu, která zabodovala pouze v Praze. Se ziskem více než 23 procent hlasů má nárok na 52 křesel.
