OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Libor Novák

4. října 2025 15:48

Volební štáb ANO
Prohlédněte si 18 fotografií Volební štáb ANO Foto: Cyril Popek / INCORP images

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.

Hnutí ANO na novinářích zde ve štábu na Chodově rozhodně nešetří. Kromě vody a kávy je k dispozici také občerstvení, včetně chlebíčku a mnoha dalších pochutin. Podle dostupných informací by první politici mohli dorazit kolem 15. hodiny. Politici jsou v současné době odděleni od novinářů a sledují výsledky voleb z přilehlé restaurace.

Volební štáb hnutí ANO je klidný, po sečtení více než deseti procent hlasů ale panují velká očekávání - ANO totiž suverénně vede. Situace se ale může razantně změnit po sečtení hlasů ve větších městech. ANO vede ve všech krajích kromě hlavního města Prahy, kde je lídrem koalice Spolu okolo Petra Fialy.

Lídr ANO ve Zlínském kraji Radek Vondráček ocenil pozitivní atmosféru ve štábu i ve svém domovském kraji. Odmítl potvrdit, jestli jednání o budoucí vládě začnou ještě dnes s tím, že na to nemá pravomoci, ani jako místopředseda celého hnutí.

Online Volby skončily. Sčítání hlasů začalo, sledujeme jej ze štábů ONLINE

Volby, ilustrační fotografie.

Online Volby skončily. Sčítání hlasů začalo, sledujeme jej ze štábů ONLINE

V Česku se v pátek a v sobotu konaly volby, v nichž si lidé vybrali nové složení Poslanecké sněmovny. Hlasovat se mohlo včera od 14 do 22 hodin a dnes od 8:00 do 14:00. Nyní jsou už volební místnosti uzavřeny a začalo sčítání hlasů. Výsledky se očekávají v průběhu dnešního večera. Dění ve volebních štábech politických stran pro vás naši reportéři a fotografové sledují ONLINE.

