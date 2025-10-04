OBRAZEM: V ANO zatím panuje klid, hnutí očekává jasné vítězství

Ve štábu hnutí ANO zatím panuje napjaté ticho, řada politiků ještě nedorazila a převládá hlavně šum hovořících novinářů. Pro mnohé z nich je nalezení místa k sezení téměř nemožné. Hnutí ANO v těchto volbách očekává jasné vítězství a je proto vysoká šance, že právě tento štáb bude za pár hodin naplněn slavnostní atmosférou.
Hnutí ANO na novinářích zde ve štábu na Chodově rozhodně nešetří. Kromě vody a kávy je k dispozici také občerstvení, včetně chlebíčku a mnoha dalších pochutin. Podle dostupných informací by první politici mohli dorazit kolem 15. hodiny. Politici jsou v současné době odděleni od novinářů a sledují výsledky voleb z přilehlé restaurace.
Volební štáb hnutí ANO je klidný, po sečtení více než deseti procent hlasů ale panují velká očekávání - ANO totiž suverénně vede. Situace se ale může razantně změnit po sečtení hlasů ve větších městech. ANO vede ve všech krajích kromě hlavního města Prahy, kde je lídrem koalice Spolu okolo Petra Fialy.
Lídr ANO ve Zlínském kraji Radek Vondráček ocenil pozitivní atmosféru ve štábu i ve svém domovském kraji. Odmítl potvrdit, jestli jednání o budoucí vládě začnou ještě dnes s tím, že na to nemá pravomoci, ani jako místopředseda celého hnutí.
Letošní volby poprvé umožnily občanům prokazovat totožnost prostřednictvím eDokladu. Zákon však stanovuje, že tento digitální doklad musí být aktualizován před méně než 48 hodinami, což se ukázalo jako kámen úrazu. Problémy s funkčností se totiž nevyhnuly ani končící šéfce Sněmovny a předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové.
