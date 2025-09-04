Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik

Odbory se zatím marně snaží vyjednat vyšší růst platů státních zaměstnanců pro příští rok. Neshoda mezi odboráři a vládou panuje na procentech, zástupci zaměstnanců žádají v některých případech zvýšení platů až o 13 procent.
"Zatím jsme se nedohodli," přiznal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) pro web iDnes.cz. Odborový předák Josef Středula ho doplnil slovy, že problém je na straně vládního kabinetu, jehož členové prý nechtějí hledat shodu.
Zástupci vlády a odborů se naposledy sešli ve středu ráno na Úřadu vlády. Ministerstvo práce vedené Jurečkou prosazuje zvýšení o 7 procent pro hůře placené profese státních zaměstnanců a o 5 procent pro ostatní. Odbory požadují navýšení o 13 procent pro lidi s nižšími výdělky a o 7 procent pro zbytek.
Ministr odhaduje, že na zvýšení platů svých zaměstnanců by stát vynaložil 17 až 18 miliard korun. Podle dokumentů by se však částka mohla vyšplhat až na více než 45 miliard korun.
Jisté už je, že se od ledna zvýší minimální mzda o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.
"Nový mechanismus konečně přinesl do stanovování minimální mzdy předvídatelnost a jistotu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V minulosti se rozhodovalo na poslední chvíli, dnes lidé i firmy znají výši minimální mzdy s dostatečným předstihem. Od ledna se zvyšuje na 22 400 korun, což je další krok k naplnění našeho cíle, aby v roce 2029 dosáhla minimální mzda 47 % průměrné mzdy," uvedl ministr práce a sociálních věcí Jurečka.
Související
Nová výše minimální mzdy je vypočtena. Nejnižší výdělek v lednu výrazně vzroste
Vládní poslanci si zvýšili platy. Proti byla opozice, Senát i prezident
mzdy / platy , Ministerstvo práce a soc. věcí , Odbory , Marian Jurečka (KDU-ČSL) , Josef Středula
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
před 1 hodinou
Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik
před 1 hodinou
Tragédie na lanovce v Lisabonu. Vůz se vymkl kontrole, nejméně 15 mrtvých
před 2 hodinami
Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší
před 3 hodinami
Kreml si válku na Ukrajině pochvaluje: Udělali jsme velký skok, vojáci s amputací hrají tenis i na kytaru
před 4 hodinami
Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců
před 4 hodinami
Zemřel legendární italský módní návrhář Giorgio Armani (†91)
před 4 hodinami
Politolog: Rusko nás označuje za nepřátele, ale část voličů hrozbu nevidí. Odchod z NATO by Česko stál bezpečí i stabilitu
před 4 hodinami
Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti
před 5 hodinami
V Berlíně najelo auto do skupiny malých dětí
před 6 hodinami
Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem
před 6 hodinami
Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?
před 7 hodinami
Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí
před 8 hodinami
Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza
před 9 hodinami
Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.
před 10 hodinami
Británie: Spojenci jsou připraveni podpořit Ukrajinu před i po mírové dohodě
před 10 hodinami
BBC: Vojenská přehlídka v Pekingu ukázala celému světu rostoucí moc Číny. Vzniká nové centrum světové moci
před 11 hodinami
Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze
před 13 hodinami
Léto může pokračovat, naznačuje předpověď na příští týden
včera
Otřesný případ znásilnění v Praze. Obětí je handicapovaná žena
Otřesným případem se zabývá pražská policie. Zadržela trojici mužů, kteří jsou podezřelí z toho, že znásilnili handicapovanou ženu. Strážcům zákona stačilo k vypátrání podezřelých jen 14 hodin.
Zdroj: Jan Hrabě