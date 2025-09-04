Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik

Jan Hrabě

Jan Hrabě

4. září 2025 19:04

Marian Jurečka v Poslanecké sněmovně
Marian Jurečka v Poslanecké sněmovně Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Odbory se zatím marně snaží vyjednat vyšší růst platů státních zaměstnanců pro příští rok. Neshoda mezi odboráři a vládou panuje na procentech, zástupci zaměstnanců žádají v některých případech zvýšení platů až o 13 procent. 

"Zatím jsme se nedohodli," přiznal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) pro web iDnes.cz. Odborový předák Josef Středula ho doplnil slovy, že problém je na straně vládního kabinetu, jehož členové prý nechtějí hledat shodu. 

Zástupci vlády a odborů se naposledy sešli ve středu ráno na Úřadu vlády. Ministerstvo práce vedené Jurečkou prosazuje zvýšení o 7 procent pro hůře placené profese státních zaměstnanců a o 5 procent pro ostatní. Odbory požadují navýšení o 13 procent pro lidi s nižšími výdělky a o 7 procent pro zbytek. 

Ministr odhaduje, že na zvýšení platů svých zaměstnanců by stát vynaložil 17 až 18 miliard korun. Podle dokumentů by se však částka mohla vyšplhat až na více než 45 miliard korun. 

Jisté už je, že se od ledna zvýší minimální mzda o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.

"Nový mechanismus konečně přinesl do stanovování minimální mzdy předvídatelnost a jistotu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. V minulosti se rozhodovalo na poslední chvíli, dnes lidé i firmy znají výši minimální mzdy s dostatečným předstihem. Od ledna se zvyšuje na 22 400 korun, což je další krok k naplnění našeho cíle, aby v roce 2029 dosáhla minimální mzda 47 % průměrné mzdy," uvedl ministr práce a sociálních věcí Jurečka.

Vít Rakušan a Petr Fiala v Poslanecké sněmovně

Vládní poslanci si zvýšili platy. Proti byla opozice, Senát i prezident

Poslanecká sněmovna hlasy vládních poslanců v úterý přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a schválila zákon, který zvyšuje platy vrcholných politiků o 6,95 procenta. Plat řadového poslance nebo senátora se tak zvýší o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně, premiér si polepší o 20 tisíc korun a bude pobírat 294 tisíc korun. Plat prezidenta republiky vzroste o necelých 24 tisíc na 365 tisíc korun měsíčně. 

