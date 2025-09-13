Odboráři bojují s vládou o vyšší platy. Pomoci má i dopisová kampaň

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. září 2025 10:08

Vláda
Vláda Foto: Jan Zýka / INCORP images

Metody boje při jednání o zvýšení platů státních zaměstnanců pro příští rok jsou různé. Jeden z odborových svazů spustil v uplynulých dnech dopisovou kampaň, přičemž nabádá své členy, aby na Úřad vlády poslali předpřipravený dopis, který opatří svým podpisem. 

Odborový svaz státních orgánů a organizací se rozhodl spustit dopisovou kampaň za důstojné platy a vyzval členy, aby se do ní zapojili. "Teď ale každý z vás může pro solidní valorizaci platů něco udělat. Je čas se ozvat vládě a donutit ji, aby neignorovala své vlastní zaměstnance," uvedl svaz na webu. 

Není přitom složité se zapojit, protože odboráři připravili znění dopisu, který je možné na Úřad vlády poslat poštou, mailem či datovou schránkou. Stačí, aby lidé uvedli své kontaktní údaje, připojili podpis a dopis jednou z možných cest odeslali na místo určení. 

Podle svazu nemají jeho členové s odesláním dopisu otálet. "Do posledního jednání vlády už moc času nezbývá. Zatím neznáme jeho termín, ale každým dnem může přijít oznámení, ze kterého vyplyne, že máme jen posledních pár dní, než vláda rozhodne o nás – bez nás. Proto neváhejte a odešlete vládě dopis ihned," vzkázali odboráři. 

Zástupci vlády a odborů se naposledy sešli minulý týden ve středu na Úřadu vlády. Ministerstvo práce vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) prosazuje zvýšení o 7 procent pro hůře placené profese státních zaměstnanců a o 5 procent pro ostatní. Odbory požadují navýšení o 13 procent pro lidi s nižšími výdělky a o 7 procent pro zbytek. Shoda se zatím nenašla.

Ministr odhaduje, že na zvýšení platů svých zaměstnanců by stát vynaložil 17 až 18 miliard korun. Podle dokumentů by se však částka mohla vyšplhat až na více než 45 miliard korun. 

4. září 2025 20:32

Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu

Související

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu

Od ledna se minimální mzda zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.

Více souvisejících

mzdy / platy Ministerstvo práce a soc. věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) Odbory Vláda ČR

Aktuálně se děje

před 7 minutami

před 34 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Bojový letoun F-16 (U.S. AirForce), photo by Chandler Cruttenden

Nová mise NATO. Na východ míří další stíhačky, pomáhá i česká armáda

Další členské země NATO se chystají přesunout své jednotky a především stíhačky k východní hranici aliance. Informovala o tom BBC. Jde o reakci na průnik nepřátelských dronů na území Polska, které je naprosto přesvědčeno, že šlo o ruské bezpilotní stoje. K nové misi na východním křídle se již připojili Dánové, Francouzi či Němci. 

před 3 hodinami

včera

včera

včera

včera

Londýn, ilustrační fotografie

Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí

Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.

včera

včera

Podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka

FBI zadržela podezřelého z atentátu na Kirka. Úřadům ho předal jeho vlastní otec

Prezident USA Donald Trump s vysokou mírou jistoty uvedl, že byl zadržen podezřelý ze střeleckého útoku na Charlieho Kirka. Tuto informaci nezávisle potvrdily i čtyři další zdroje obeznámené s případem. Zadržený je v tuto chvíli vyslýchán, a to v souvislosti s tragickou střelbou. Na devátou hodinu ranní amerického času byla naplánována tisková konference.

včera

včera

Charlie Kirk

Za dopadení atentátníka sto tisíc dolarů. FBI zveřejnila video střelce, hrozí mu trest smrti

Pátrání po pachateli vraždy amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka pokračuje a úřady zveřejnily záběry, na nichž je vidět, jak podezřelý po činu utíká. Vyšetřovatelé žádají veřejnost o pomoc a za informace vedoucí k dopadení a odsouzení střelce nabízejí odměnu 100 000 dolarů. Guvernér Utahu Spencer Cox uvedl, že po dopadení bude útočníkovi hrozit trest smrti.

včera

včera

včera

François Bayrou

Experti: Bayrou spáchal sebevražedné politické rozhodnutí

Francouzský premiér François Bayrou neuspěl v hlasování o důvěře a následně předal rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi. Hlasování, ve kterém pro něj hlasovalo jen 194 poslanců, zatímco 364 bylo proti, je podle expertů interpretováno jako politické sebevražedné rozhodnutí. 

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Bílý dům je zoufalý: Kdykoliv dosáhneme pokroku, Netanjahu někoho vybombarduje

Administrativa Bílého domu se pokouší oživit jednání mezi Izraelem a Hamásem. Prezident Donald Trump i jeho nejbližší spolupracovníci se však obávají, že nedávný izraelský útok na vedení Hamásu v Kataru jednání narušil, možná už navždy. Frustrace americké administrativy z izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se po úterním útoku ještě prohloubila. Trump a jeho nejbližší spolupracovníci se dokonce ptají, zda se Netanjahu nepokouší jednání sabotovat.

včera

Jair Bolsonaro

Soud poslal brazilského exprezidenta Bolsonara do vězení na 27 let

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro byl odsouzen k trestu odnětí svobody na více než 27 let. Soudní proces proběhl ve čtvrtek a exprezident byl shledán vinným ze spiknutí, které mělo vést k vojenskému puči. Bolsonaro se po prohraných volbách v roce 2022 snažil násilně udržet u moci. Podle soudců Cármen Lúcii Antunes Rocha a Cristiana Zanina se pokusil zničit základní pilíře brazilské demokracie.

včera

Prezident Trump

Ruské drony v Polsku? Podle Trumpa mohlo jít o omyl

Vztahy s Ruskem se napínají. Ruské drony před pár dny vlétly do vzdušného prostoru Polska, ačkoli Moskva tvrdí, že šlo o nedopatření. Evropští vůdci to ale považují za záměrnou provokaci. Americký prezident Donald Trump se k situaci poprvé veřejně vyjádřil ve čtvrtek, když opouštěl Bílý dům. Sdělil, že mohlo jít o chybu, ale že stejně není „šťastný z celé té situace.“

včera

Předpověď počasí na příští týden. Teplotně bude stabilní

V pondělí začne třetí týden meteorologického podzimu, ale teploty budou i nadále příjemné kolem 20 stupňů. Vyplývá to z předpovědi, respektive výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na následující dny. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy