Odboráři bojují s vládou o vyšší platy. Pomoci má i dopisová kampaň

Metody boje při jednání o zvýšení platů státních zaměstnanců pro příští rok jsou různé. Jeden z odborových svazů spustil v uplynulých dnech dopisovou kampaň, přičemž nabádá své členy, aby na Úřad vlády poslali předpřipravený dopis, který opatří svým podpisem.
Odborový svaz státních orgánů a organizací se rozhodl spustit dopisovou kampaň za důstojné platy a vyzval členy, aby se do ní zapojili. "Teď ale každý z vás může pro solidní valorizaci platů něco udělat. Je čas se ozvat vládě a donutit ji, aby neignorovala své vlastní zaměstnance," uvedl svaz na webu.
Není přitom složité se zapojit, protože odboráři připravili znění dopisu, který je možné na Úřad vlády poslat poštou, mailem či datovou schránkou. Stačí, aby lidé uvedli své kontaktní údaje, připojili podpis a dopis jednou z možných cest odeslali na místo určení.
Podle svazu nemají jeho členové s odesláním dopisu otálet. "Do posledního jednání vlády už moc času nezbývá. Zatím neznáme jeho termín, ale každým dnem může přijít oznámení, ze kterého vyplyne, že máme jen posledních pár dní, než vláda rozhodne o nás – bez nás. Proto neváhejte a odešlete vládě dopis ihned," vzkázali odboráři.
Zástupci vlády a odborů se naposledy sešli minulý týden ve středu na Úřadu vlády. Ministerstvo práce vedené Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) prosazuje zvýšení o 7 procent pro hůře placené profese státních zaměstnanců a o 5 procent pro ostatní. Odbory požadují navýšení o 13 procent pro lidi s nižšími výdělky a o 7 procent pro zbytek. Shoda se zatím nenašla.
Ministr odhaduje, že na zvýšení platů svých zaměstnanců by stát vynaložil 17 až 18 miliard korun. Podle dokumentů by se však částka mohla vyšplhat až na více než 45 miliard korun.
