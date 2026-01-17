ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana

17. ledna 2026 15:43

ODS si volí nového předsedu. (17.1.2026)
ODS si volí nového předsedu. (17.1.2026) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

ODS potřebuje dokonalého předsedu, zaznělo během diskuze před volbou nejvýše postaveného člena strany. Stal se jím nakonec Martin Kupka, dosavadní místopředseda a ministr dopravy v předchozí vládě. Podle Kupky je například nutné posílit stranickou značku, i když nový šéf občanských demokratů zároveň připustil, že není dokonalý.

Kdo vystřídá Petra Fialu v čele ODS? Na kongresu v hotelu v pražských Vysočanech o tom rozhodli delegáti, kteří letos nevycházeli jen z kandidátských projevů uchazečů. Po poledni na ně navázalo grilovaní kandidátů, kdy se členové strany mohli zeptat poslance Kupky a komunálního politika Radima Ivana na libovolnou věc. Až pak šli volit nástupce předchozího premiéra. 

Došlo na nejrůznější témata, například i na aktuálně nízkou plodnost v Česku. Poměrně nepříjemným dotazům čelil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih. Ptali se ho totiž, proč už není alespoň předsedou oblastního sdružení nebo poslancem. 

Řešila se i historie strany. Kandidáti konkrétně odpovídali na otázku, jaký je jejich pohled na bývalé předsedy ODS Václava Klause, Mirka Topolánka a Pavla Nečase. Ivan se svěřil, že si váží každého předsedy. "Mrzí mě, že jsme se rozešli se zakladatelem. U každého se dá inspirovat," poznamenal.

Řeč přišla i na nedávný odchod jihočeského hejtmana Martina Kuby, který se rozhodl založit vlastní hnutí. Ostravský komunální politik podotkl, že se mu stejně nelíbil Kubův direktivní styl politiky. "Já předpokládal, že tu s námi bude stát," přiznal exministr dopravy. "Je mi líto, že je pryč, ale je to jeho volba," konstatoval. 

Od jednoho z dotazujících se delegátů se uchazeči o nejvyšší stranický post dozvěděli, že ani jeden není úplně ideálním kandidátem. "Oběma z vás k dokonalosti něco schází a my budeme potřebovat dokonalého předsedu," prohlásil dotyčný. "Kdybychom byli úplně dokonalí, bylo by to podezřelé," reagoval Kupka. S Ivanem pak na výzvu, aby se v případě úspěchu toho druhého pokusili utvořit vůdčí tandem a kandidovali na prvního místopředsedu, oba reagovali tak, že to nemají v plánu. 

V grilování nechyběla otázka na kandidáty, zda ODS pod jejich vedením půjde do voleb samostatně, anebo ve spolupráci s jinými stranami. Kupka slíbil, že ODS bude budovat vlastní pozici a zprava bude chtít oslovovat i středové voliče. "Musíme posílit značku," nechal se slyšet. V nadcházejících komunálních volbách nevyloučil spolupráci s ostatními a nechtěl předjímat, co bude před dalšími sněmovními volbami. "Co bude za dva až tři roky, to závisí na tom, jak silnou pozici budeme mít," zmínil. 

Ivan nastínil, že chce zcela samostatnou ODS, i když u projektu Spolu vnímal i některé přínosy. "Například konkurenci na kandidátkách," sdělil s tím, že propaguje spíše "ODS plus". "Chci budovat silnou platformu uvnitř strany. Musíme ze značky ODS udělat lovebrand, jak se to povedlo hnutí ANO," popsal. 

Svou vizi začne po dnešku realizovat Kupka, jehož delegáti zvolili hlasy 327 z 528 přítomných delegátů. Jak velkou změnou přinese, to je v tuto chvíli otázkou. Neodpáře ze sebe nicméně to, že byl dlouhá léta blízkým spolupracovníkem muže, jehož střídá v čele strany. 

před 10 minutami

Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová

