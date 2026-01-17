ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana

ODS potřebuje dokonalého předsedu, zaznělo během diskuze před volbou nejvýše postaveného člena strany. Stal se jím nakonec Martin Kupka, dosavadní místopředseda a ministr dopravy v předchozí vládě. Podle Kupky je například nutné posílit stranickou značku, i když nový šéf občanských demokratů zároveň připustil, že není dokonalý.
Kdo vystřídá Petra Fialu v čele ODS? Na kongresu v hotelu v pražských Vysočanech o tom rozhodli delegáti, kteří letos nevycházeli jen z kandidátských projevů uchazečů. Po poledni na ně navázalo grilovaní kandidátů, kdy se členové strany mohli zeptat poslance Kupky a komunálního politika Radima Ivana na libovolnou věc. Až pak šli volit nástupce předchozího premiéra.
Došlo na nejrůznější témata, například i na aktuálně nízkou plodnost v Česku. Poměrně nepříjemným dotazům čelil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih. Ptali se ho totiž, proč už není alespoň předsedou oblastního sdružení nebo poslancem.
Řešila se i historie strany. Kandidáti konkrétně odpovídali na otázku, jaký je jejich pohled na bývalé předsedy ODS Václava Klause, Mirka Topolánka a Pavla Nečase. Ivan se svěřil, že si váží každého předsedy. "Mrzí mě, že jsme se rozešli se zakladatelem. U každého se dá inspirovat," poznamenal.
Řeč přišla i na nedávný odchod jihočeského hejtmana Martina Kuby, který se rozhodl založit vlastní hnutí. Ostravský komunální politik podotkl, že se mu stejně nelíbil Kubův direktivní styl politiky. "Já předpokládal, že tu s námi bude stát," přiznal exministr dopravy. "Je mi líto, že je pryč, ale je to jeho volba," konstatoval.
Od jednoho z dotazujících se delegátů se uchazeči o nejvyšší stranický post dozvěděli, že ani jeden není úplně ideálním kandidátem. "Oběma z vás k dokonalosti něco schází a my budeme potřebovat dokonalého předsedu," prohlásil dotyčný. "Kdybychom byli úplně dokonalí, bylo by to podezřelé," reagoval Kupka. S Ivanem pak na výzvu, aby se v případě úspěchu toho druhého pokusili utvořit vůdčí tandem a kandidovali na prvního místopředsedu, oba reagovali tak, že to nemají v plánu.
V grilování nechyběla otázka na kandidáty, zda ODS pod jejich vedením půjde do voleb samostatně, anebo ve spolupráci s jinými stranami. Kupka slíbil, že ODS bude budovat vlastní pozici a zprava bude chtít oslovovat i středové voliče. "Musíme posílit značku," nechal se slyšet. V nadcházejících komunálních volbách nevyloučil spolupráci s ostatními a nechtěl předjímat, co bude před dalšími sněmovními volbami. "Co bude za dva až tři roky, to závisí na tom, jak silnou pozici budeme mít," zmínil.
Ivan nastínil, že chce zcela samostatnou ODS, i když u projektu Spolu vnímal i některé přínosy. "Například konkurenci na kandidátkách," sdělil s tím, že propaguje spíše "ODS plus". "Chci budovat silnou platformu uvnitř strany. Musíme ze značky ODS udělat lovebrand, jak se to povedlo hnutí ANO," popsal.
Svou vizi začne po dnešku realizovat Kupka, jehož delegáti zvolili hlasy 327 z 528 přítomných delegátů. Jak velkou změnou přinese, to je v tuto chvíli otázkou. Neodpáře ze sebe nicméně to, že byl dlouhá léta blízkým spolupracovníkem muže, jehož střídá v čele strany.
Související
OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka
ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů
ODS , Martin Kupka (ODS) , Radim Ivan
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Piráti zvolili kompletní předsednictvo. Místopředsedy jsou Šmída i Richterová
před 14 minutami
ODS hledala dokonalého šéfa. Našla ho? Jak delegáti grilovali Kupku a Ivana
před 27 minutami
Další bizarní krok Okamury: Z kanceláře nechal odstranit vlajku Evropské unie
Aktualizováno před 56 minutami
OBRAZEM: Předsedou ODS se stal Martin Kupka
před 1 hodinou
Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí
Aktualizováno před 2 hodinami
OBRAZEM: Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole
před 3 hodinami
ODS se nesmí smířit s udržovacím stylem, prohlásil Kupka. Ivan v projevu nešetřil Fialu, zkritizoval porušování slibů
před 3 hodinami
Fiala mluvil bez obav, že mu nedají hlas. Bilancoval i nastínil, jak vidí novou ODS
před 4 hodinami
Piráti volí nové vedení. Hřib se chce zaměřit na dostupné bydlení a levnější potraviny
před 5 hodinami
Ve Francii se rodí návrh na okamžité vystoupení z NATO
před 6 hodinami
Trump pohrozil uvalením cel na státy, které nesouhlasí s anexí Grónska
před 7 hodinami
Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení
před 8 hodinami
Mrazivé počasí se vrátí do Česka. V noci se připravte na tuhou zimu
včera
Pekarová Adamová má po odchodu z politiky novou práci. Pomáhá známé firmě
včera
Pokus o vraždu bezdomovce v Praze. Policie podezřívá nezletilého mladíka
včera
Fiala překonal i Klause. V ODS končí jedna dlouhá éra, strana si zvolí nový směr
včera
Úpadek bývalého prince Andrewa pokračuje. Čeká ho stěhování pryč z luxusu
včera
Řidič věřil navigaci, kamion zavedla až skoro na Pražský hrad
včera
Cimrmanova planetka se našla před 30 lety. Objevil ji astronom Moravec
včera
„To nejhloupější, co jsem kdy slyšel.“ Odpor proti Trumpovi kvůli Grónsku roste, Kongres hrozí impeachmentem
Mezi republikánskými zákonodárci v americkém Kongresu roste odpor vůči plánům prezidenta Donalda Trumpa na ovládnutí Grónska. Zatímco prezident stupňuje svou rétoriku a hovoří o získání dánského území „jakýmikoli nezbytnými prostředky“, řada vlivných členů jeho vlastní strany se snaží tyto ambice krotit. Republikánský kongresman Don Bacon označil prezidentovu posedlost Grónskem za „nejhloupější věc, jakou kdy slyšel“, a varoval, že případný pokus o invazi by mohl vést až k ústavní žalobě na prezidenta (impeachmentu).
Zdroj: Libor Novák