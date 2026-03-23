Okamura chce zrušit „podraz na občany i firmy“. Koalice předloží návrh na zrušení části poplatků za ČT a Rozhlas

Současná vládní koalice přichází s plánem na výrazné omezení koncesionářských poplatků, které platí domácnosti i firmy České televizi a Českému rozhlasu. Podle nové dohody by se povinnost platit měla zcela zrušit pro několik velkých skupin obyvatel, konkrétně pro zdravotně postižené, děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let. Úleva se má dotknout také firem, přičemž v současnosti jsou od plateb osvobozeny pouze malé podniky do 24 zaměstnanců.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura, který se pod návrh hodlá spolu s dalšími koaličními poslanci podepsat, označil dosavadní systém za „podraz na občany i firmy“. Koalice chce v rámci změn zrušit také mechanismus, díky kterému se měly poplatky v budoucnu automaticky zvyšovat podle míry inflace. Tento krok je podle vládních představitelů pouze první fází, která má směřovat k úplnému konci koncesionářských plateb v Česku.
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) potvrdil, že jeho resort už připravuje komplexní novelu, kterou hodlá předložit v řádu několika týdnů. Cílem poslaneckého návrhu je podle něj okamžitě ulevit lidem, kteří mají hluboko do kapsy. Ministr by si přál, aby změny začaly platit již od letošního července, přiznává však, že tento termín je vzhledem k legislativnímu procesu velmi ambiciózní.
Cesta k prosazení novinky totiž nebude jednoduchá. Návrh musí projít třemi čteními v Poslanecké sněmovně, následně Senátem a nakonec jej musí podepsat prezident Petr Pavel. Očekává se přitom velmi silný odpor opozice v obou komorách parlamentu. Pokud by zákon prošel, znamenalo by to zásadní obrat v hospodaření obou veřejnoprávních médií, která jsou na těchto příjmech existenčně závislá.
Pro představu o finančním dopadu, Česká televize má letos hospodařit s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z čehož poplatky tvoří 6,73 miliardy. U Českého rozhlasu tvoří tyto platby dokonce 90 % jeho příjmů ve výši 2,7 miliardy korun. Současný stav nastolila předchozí vláda Petra Fialy, která poplatky od loňského května zvýšila a rozšířila jejich výběr i na majitele chytrých telefonů a počítačů, aby zajistila stabilitu obou institucí.
Policie se v neděli obrátila na média v souvislosti s případem pátečního požáru v Pardubicích, jenž se prověřuje pro podezření z teroristického útoku. Novináři by podle strážců zákona neměli zveřejňovat informace, které by mohly ohrozit dopadení pachatelů.
Zdroj: Jan Hrabě