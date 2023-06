Okresní správy sociálního zabezpečení mají zaniknout. Vláda a MPSV přišly s plánem územních správ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) chystá výměnu svého systému pro vyřizování důchodů. Chce na to získat peníze z Národního plánu obnovy. Celý projekt by měl trvat deset let. Na posledním jednání sněmovního sociálního výboru to řekl šéf ČSSZ František Boháček. Podle něj by nový systém měl mimo jiné zajistit včasné vyřizování. Na rozhodnutí o důchodu má správa podle zákona tři měsíce. Víc než 90 dnů teď čeká na rozhodnutí 18.000 žádostí. Boháček uvedl, že by se měl úřad do konce června dostat do zákonných lhůt.