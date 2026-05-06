Opilý strojvedoucí zapomínal otevírat dveře. Nadýchal přes dvě promile

Málo vídaným případem se od pondělí zabývají policisté z Olomouckého kraje. Přivolali je totiž k osobnímu vlaku, protože panovalo podezření, že strojvedoucí je opilý. To se potvrdilo. Muž je nyní vyšetřován pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.
Strojvedoucí zahájil pondělní směnu kolem 16. hodiny v Přerově, odkud s osobním vlakem vyjel na lince do Lipníku nad Bečvou. Podle svědků se choval nestandardně. "Během cesty z Přerova opakovaně opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění," uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Byla proto přivolána policejní hlídka, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky kolem 2,8 promile alkoholu v dechu. Muž měl v tu chvíli v soupravě asi čtyřicet cestujících, které tím ohrozil. Ke zranění osob a škodě na majetku naštěstí nedošlo.
"V současné době se šetří, zdali nevznikla případná finanční škoda na zpožděném vlaku nebo případné výluce na trati. Prověřovaný muž byl převezen k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem žilní krve na přítomnost alkoholu do hranické nemocnice," popsala mluvčí.
V případu byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Strojvedoucímu hrozí zákaz činnosti, případně trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let.
