Pavel by měl zvážit přehodnocení své cesty do Turecka, vyzval Babiš

V čele české delegace na nadcházejícím červencovém summitu NATO v turecké Ankaře stane premiér Andrej Babiš (ANO), nikoliv prezident Petr Pavel. Předseda vlády oznámil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) již v pátek oficiálně zapsal prezidenta i jeho doprovod na seznam účastníků.
Tento krok kabinet učinil na základě předběžného opatření Ústavního soudu, které premiér označil za neobvyklé a nepochopitelné, nicméně potvrdil, že mu vláda plně vyhověla.
Babiš zároveň zdůraznil, že vedoucím delegace zůstává on sám, což odpovídá dřívějšímu usnesení vlády. Premiér veřejně vyzval hlavu státu, aby zvážila přehodnocení své cesty do Turecka a projevila velkorysost tím, že by na osobní přítomnosti netrvala.
Podle slov předsedy vlády by takový krok přispěl ke zklidnění společenské situace a ukončil zbytečný a nesmyslný spor, který podle něj poškozuje zájmy České republiky.
Celý konflikt se vyostřil minulý týden, kdy kabinet po svém zasedání oznámil, že s účastí prezidenta Pavla na summitu Aliance vůbec nepočítá. Hlava státu reagovala podáním kompetenční žaloby k Ústavnímu soudu, ve které žádala o jasné vymezení pravomocí, zda má vláda právo o jeho neúčasti takto rozhodnout.
Ústavní soud následně ve středu vydal předběžné opatření, kterým exekutivě zakázal prezidentovi v cestě bránit a nařídil mu účast umožnit.
Šéf diplomacie Macinka sice slíbil akreditaci pro Hrad zajistit, pozice vedoucího delegace však i přes soudní zásah zůstala v rukou premiéra.
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Zdroj: Jan Hrabě