Pavel chce počkat na závěry vyšetřování podezřelého požáru v Pardubicích

Jan Hrabě

20. března 2026 18:44

Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel se v pátek vpodvečer poprvé vyjádřil k probíhajícímu vyšetřování požáru v Pardubicích. Policie prověřuje událost pro podezření z terorismu. Pavel chce vyčkat na závěry policejního šetření. 

"Události v Pardubicích sleduji a budu se na jejich vývoj dále informovat u příslušných orgánů. Případ řeší kompetentní instituce, které mají k dispozici všechny potřebné nástroje k jeho objasnění. Považuji za důležité vyčkat na výsledky probíhajícího vyšetřování," napsal prezident na sociální síti X. 

Pavel zmínil, že zástupce prezidentské kanceláře bude na jednání Bezpečnostní rady státu, které svolal premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády se po konci schůzky chystá informovat občany. 

O požáru skladovací haly v Dělnické ulici ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí. 

Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.

Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což je mezinárodní skupina, která hájí zájmy Palestinců. 

Pavel přes výhrady podepsal rozpočet. Zodpovídat se bude Babišova vláda

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel

Prezident Petr Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Středočeského kraje, během které se věnoval nejen regionálním tématům, ale také aktuálním sporům s vládou premiéra Andreje Babiše. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil k napjaté situaci ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně a ke kontroverzím provázejícím jmenování nových velvyslanců.

