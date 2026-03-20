Prezident Petr Pavel se v pátek vpodvečer poprvé vyjádřil k probíhajícímu vyšetřování požáru v Pardubicích. Policie prověřuje událost pro podezření z terorismu. Pavel chce vyčkat na závěry policejního šetření.
"Události v Pardubicích sleduji a budu se na jejich vývoj dále informovat u příslušných orgánů. Případ řeší kompetentní instituce, které mají k dispozici všechny potřebné nástroje k jeho objasnění. Považuji za důležité vyčkat na výsledky probíhajícího vyšetřování," napsal prezident na sociální síti X.
Pavel zmínil, že zástupce prezidentské kanceláře bude na jednání Bezpečnostní rady státu, které svolal premiér Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády se po konci schůzky chystá informovat občany.
O požáru skladovací haly v Dělnické ulici ráno informovali krajští hasiči. Plameny kompletně zasáhly jednu halu a rozšířily se i na administrativní budovu. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu. Hasiči podle posledních informací dohašují skrytá ohniska požáru, obyvatelstvu by nemělo hrozit nebezpečí.
Původně byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Policie ale po poledni oznámila, že se případem začala zabývat Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě kvůli podezření ze spáchání teroristického útoku.
Podle informací webu novinky.cz se k založení požáru hlásí organizace Earthquake Faction, což je mezinárodní skupina, která hájí zájmy Palestinců.
Pavel přes výhrady podepsal rozpočet. Zodpovídat se bude Babišova vláda
Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel
Aktuálně se děje
před 11 minutami
Pavel chce počkat na závěry vyšetřování podezřelého požáru v Pardubicích
před 57 minutami
Trump neví, s kým z Íránu mluvit. Američanům se prý daří extrémně dobře
před 1 hodinou
Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka
před 2 hodinami
Babiš svolává Bezpečnostní radu státu. Stupeň ohrožení terorismem se může zvýšit
před 3 hodinami
Zemřel legendární akční herec Chuck Norris
před 3 hodinami
Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO
před 4 hodinami
Podezřelý požár v Pardubicích. Mohlo jít o terorismus, poprvé se ozval Babiš
před 5 hodinami
Trump zvažuje, co udělá s íránským ostrovem Charg. Ropa tudy proudí do světa
před 6 hodinami
Policie vyšetřuje požár v Pardubicích. Hlásí se k němu skupina hájící zájmy Palestinců
před 6 hodinami
Dubnové počasí. Teploty budou stoupat, naznačuje předpověď
před 7 hodinami
Pavel přes výhrady podepsal rozpočet. Zodpovídat se bude Babišova vláda
před 8 hodinami
Metro opět staví ve všech stanicích linky B. Českomoravská hlásí otevřeno
před 9 hodinami
Dánové počítali s americkou invazí do Grónska. Vojáci měli jasné rozkazy
před 9 hodinami
Tragédie v Prostějově. Jeden člověk nepřežil fyzické napadení
před 10 hodinami
Netanjahu promluvil o útoku na íránské ropné pole. Jednali jsme sami, řekl
před 11 hodinami
Počasí bude o víkendu deštivé, pak se oteplí
včera
Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov
včera
Írán už nedokáže obohacovat uran, není jasné, kdo zemi vede, řekl Netanjahu. Nevyloučil pozemní invazi
včera
Ostře sledovaná návštěva se odkládá. Trump kvůli Íránu do Číny zatím nepojede
včera
Babiš asi dokáže v NATO lépe vysvětlit, proč Česko neinvestuje do obrany, poznamenal ironicky Pavel
Prezident Petr Pavel zakončil svou dvoudenní návštěvu Středočeského kraje, během které se věnoval nejen regionálním tématům, ale také aktuálním sporům s vládou premiéra Andreje Babiše. Na závěrečné tiskové konferenci se prezident vyjádřil k napjaté situaci ohledně zastupování České republiky na mezinárodní scéně a ke kontroverzím provázejícím jmenování nových velvyslanců.
Zdroj: Libor Novák