Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí

Politická scéna vykazuje neobvykle vysokou míru stability v podpoře klíčových osobností. Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News disponují prezident Petr Pavel i premiér Andrej Babiš značným politickým kapitálem. Prezidentovi aktuálně věří 57 % občanů, zatímco předseda vlády se těší podpoře 55 % veřejnosti. Na české poměry jde o velmi vysoká čísla, která oběma ústavním činitelům poskytují silný mandát pro jejich další kroky.
Srovnání s obdobím po volbách v roce 2021 ukazuje na výrazný posun v náladách společnosti. Zatímco Miloš Zeman měl v lednu 2022 důvěru pouhých 29 % lidí, Petr Pavel oslovuje téměř dvojnásobek populace. Také Andrej Babiš je na tom lépe než jeho předchůdce Petr Fiala ve stejném bodě volebního cyklu. Fialovi tehdy důvěřovalo 38 % občanů, zatímco dnes jeho podporovatelů zbyla necelá třetina.
Solidní postavení si udržují i předsedové obou parlamentních komor. Šéf Senátu Miloš Vystrčil i předseda Sněmovny Tomio Okamura mají shodnou, zhruba čtyřicetiprocentní podporu. Mezi oběma politiky je však zásadní rozdíl v tom, jak je vnímá zbytek veřejnosti. Zatímco Vystrčil nevyvolává tak silné emoce, Okamura má mezi ústavními činiteli nejpočetnější skupinu zapřisáhlých odpůrců, kteří mu rozhodně nedůvěřují.
Postoje k politickým špičkám zůstávají ostře rozděleny podle toho, koho lidé volili v říjnových volbách. Andrej Babiš se opírá o neochvějnou loajalitu voličů ANO, SPD či koalice STAČILO!. Na opačné straně barikády stojí příznivci stran SPOLU, STAN a Pirátů, pro které je hlavní morální i politickou autoritou prezident Petr Pavel. U Miloše Vystrčila je zajímavé, že i když ho podporují vládní voliči, u příznivců Pirátů je jeho podpora o něco vlažnější.
Zajímavý vhled nabízí průzkum v otázce prezidentských pravomocí. Petr Pavel získal od veřejnosti velmi silný mandát k tomu, aby dohlížel na respektování demokratických pravidel ze strany nové vlády. Tuto roli mu přisuzuje 72 % Čechů. Je pozoruhodné, že s tímto úkolem pro hlavu státu souhlasí i polovina voličů hnutí ANO a většina nevoličů. Proti jsou v podstatě jen kmenoví příznivci SPD a komunistů.
Průzkum proběhl na reprezentativním vzorku více než tisíce respondentů krátce poté, co prezident přednesl svůj novoroční projev. Výsledky naznačují, že společnost sice zůstává politicky rozdělená, ale obě hlavní tváře současné politiky dokázaly své pozice po volbách stabilizovat. Pro Andreje Babiše je to dobrá zpráva před nadcházejícím hlasováním o důvěře vládě, pro Petra Pavla pak potvrzení, že jeho apel na ochranu demokracie u občanů rezonuje.
Zatímco premiér Babiš těží z vítězné vlny a slibů o lepším Česku, prezident Pavel těží z role stabilizátora a garanta ústavnosti. Tato dvojkolejnost české politiky, kde oba póly mají silné zastání, bude pravděpodobně definovat celý zbytek roku 2026. Bude zajímavé sledovat, jak se tato čísla změní v momentě, kdy vláda začne realizovat svá první nepopulární ekonomická opatření.
Americký prezident Donald Trump vyzval protestující íránské občany, aby pokračovali v demonstracích proti režimu ve své zemi. Podle jeho vlastních slov je na cestě pomoc, kterou ale blíže nespecifikoval. Ve Washingtonu však dnes mají proběhnout důležitá jednání.
Zdroj: Lucie Podzimková