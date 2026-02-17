Pavel jmenuje Červeného v pondělí. Podpořil zákaz sociálních sítí pro děti

Prezident Petr Pavel potvrdil, že jmenování nového ministra životního prostředí proběhne bez zbytečných průtahů. Na uvolněný post navrhlo hnutí Motoristé svého poslance Igora Červeného poté, co prezident odmítl jmenovat původního kandidáta Filipa Turka. Pavel zdůraznil, že odmítnutí Turka nebylo útokem na Motoristy, ale otázkou principu, kterou nyní považuje za definitivně uzavřenou.
Harmonogram jmenování je naplánován na nejbližší možný termín. Hlava státu se s Červeným sejde ve čtvrtek, ihned po skončení své oficiální návštěvy Prahy.
Cílem schůzky je, aby se prezident s kandidátem osobně seznámil a vyslechl si jeho vize pro resort životního prostředí, což je standardní postup, který Pavel uplatňuje u všech nových členů vlády. Samotný akt jmenování by měl následovat v pondělí 23. února ráno.
Kromě vládních změn se prezident během návštěvy metropole vyjádřil i k aktuálnímu společenskému tématu, kterým je omezení sociálních sítí pro mládež. Petr Pavel podpořil úvahy premiéra Andreje Babiše o možném zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let.
Podle prezidenta přinášejí tyto platformy dětem více škody než užitku, především kvůli jejich anonymitě a schopnosti zkreslovat vnímání reality u lidí, kterým chybí potřebný životní kontext.
Prezident v diskusi s Pražany varoval, že nekontrolovaná svoboda na internetu může narušovat základy společenské soudržnosti. Domnívá se, že stát musí v této oblasti začít jednat, aby ochránil mladší generaci před negativními dopady digitálního prostředí.
Hillary Clintonová v rozhovoru pro BBC v Berlíně obvinila administrativu prezidenta Donalda Trumpa ze snahy o utajování dokumentů souvisejících s případem zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Podle bývalé americké ministryně zahraničí Bílý dům záměrně zpomaluje zveřejňování těchto souborů a vyzvala k jejich okamžitému odtajnění. Administrativa tato obvinění odmítla s tím, že pro oběti udělala více než demokraté.
