Pavel nečekaně zrušil setkání nejvyšších ústavních činitelů na Hradě

Prezident Petr Pavel nečekaně zrušil plánované setkání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Oficiálním důvodem k tomuto kroku byla neschopnost některých účastníků dodržet stanovený čas zahájení, a to i přes jeho předchozí posunutí. Hlava státu nyní bude pro toto klíčové jednání hledat náhradní termín. Událost podtrhuje rostoucí napětí mezi Hradem a nově zformovanou vládní koalicí, pro které mělo být toto setkání prvním zásadním testem vzájemné koexistence.
„Prezident republiky ruší dnešní schůzku Nejvyšších ústavních činitelů. Vzhledem k tomu, že i přes posun původně avizovaného začátku jednání nebyli schopni někteří z účastníků dodržet stanovený čas, bude prezident hledat náhradní termín,“ uvedl Hrad. Na vině mají podle premiéra Andreje Babiše právě být členové vlády, kteří kvůli dnešnímu jednání na Hrad dorazit nestihli.
Schůzka měla u jednoho stolu poprvé v novém rozložení sil konfrontovat dva názorově odlišné bloky. Na jedné straně stojí prezident Petr Pavel a předseda Senátu Miloš Vystrčil, kteří reprezentují kontinuitu dosavadního zahraničněpolitického kurzu. Proti nim vystupuje vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem, předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou a ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Program jednání měl podle dostupných informací zahrnovat citlivá témata, jako jsou bezpečnostní otázky, situace na Ukrajině či nabídka amerického prezidenta Donalda Trumpa na zapojení Česka do Rady míru. Právě přístup k Trumpově iniciativě je vnímán jako jeden z hlavních bodů možného nesouladu.
Atmosféru mezi vládou a Hradem navíc silně ovlivňuje personální konflikt týkající se Filipa Turka, kterého prezident odmítl jmenovat ministrem životního prostředí kvůli jeho kontroverzní minulosti. Strana Motoristé sobě na této nominaci trvá a mluví o otevřeném nepřátelství ze strany Hradu, což vede k úvahám o možném krácení rozpočtu prezidentské kanceláře.
Další hrozící roztržka se rýsuje v diplomatické sféře. Nový kabinet plánuje rozsáhlé změny na postech velvyslanců a hrozí, že zruší desítky nominací schválených předchozí vládou. Pokud prezident odmítne nové kandidáty koalice potvrdit, hrozí České republice takzvaný polský scénář, tedy dlouhodobé ochromení zastupitelských úřadů v zahraničí kvůli kompetenčním sporům mezi vládou a hlavou státu.
Rozdílné pohledy panují také v otázce vojenské pomoci Ukrajině, zejména ohledně možného předání letounů L-159. Zatímco prezident o tomto kroku otevřeně uvažoval, ministr zahraničí Macinka jej za tyto aktivity ostře kritizoval a zdůraznil, že stroje jsou nezbytné pro obranu Česka.
K odmítavému postoji se přidává i Tomio Okamura, který dlouhodobě volá po zastavení vojenské podpory zahraničí. Zrušené jednání tak potvrzuje, že česká politická scéna vstupuje do období silného mocenského pnutí, kde se bude složitě hledat hranice mezi pravomocemi prezidenta a ambicemi nové vládní většiny.
