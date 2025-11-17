Pavel neslevuje z požadavků. ANO může požádat o jiného kandidáta na premiéra

Prezident Petr Pavel připustil, že může hnutí ANO požádat o jiného kandidáta na premiéra kvůli trvajícímu střetu zájmů předsedy hnutí Andreje Babiše. Pavel nadále trvá na tom, aby Babiš veřejně předložil řešení problému, který brání jeho jmenování do čela vlády.
"Máme-li s důvěrou jmenovat nového premiéra, je zapotřebí transparentnost," řekl Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál. Zmínil, že se jako hlava státu řídí nálezem Ústavního soudu, proto má povinnost se Babiše ptát na řešení střetu zájmů. "Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. To ode mě neočekává Ústava ani veřejnost," podotkl.
Prezident proto připustil, že by mohlo dojít k tomu, že hnutí ANO, které jasně triumfovalo v říjnových sněmovních volbách, požádá o jiného kandidáta na post předsedy vlády. "V takovém případě by asi bylo dobré, aby vítěz voleb nabídl jiného kandidáta, který není ve střetu zájmů," nechal se slyšet.
Pavel zároveň nadále trvá na tom, aby Babiš sdělil veřejnosti, jak svůj střet zájmů vyřeší. "Nechci po něm, aby ho vyřešil do jmenování, ale aby jasně a transparentně řekl způsob. Aby si veřejnost mohla udělat obrázek o tom, jestli to skutečně povede k odstranění střetu zájmů," konstatoval.
"Rád bych věřil tomu, co říkají Alena Schillerová a Andrej Babiš. Ale zároveň si také myslím, že bychom měli být poučení a nekupovat zajíce v pytli," dodala hlava státu.
Pavel a Babiš se naposledy setkali při jednání na Pražském hradě v uplynulém týdnu. K posunu ve věci jmenování nového premiéra a vlády nicméně nedošlo. V demisi tak nadále vládne kabinet Petra Fialy (ODS). ANO už ale má podepsanou koaliční dohodu s Motoristy a SPD.
