Pavel obvinil ministra zahraničí Macinku z vydírání

Prezident Petr Pavel před odletem na soukromou zahraniční cestu svolal narychlo mimořádnou tiskovou konferenci, na niž se ostře ohradil proti postupu ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Podle hlavy státu se ministr dlouhodobě snaží ovlivnit prezidentské rozhodnutí ohledně jmenování nového člena vlády, přičemž k tomu využívá nátlakové metody směřované na prezidenta i jeho poradce. Dosavadní pokusy o ovlivňování prezident posuzoval shovívavě, situace se však zásadně změnila po doručení dvou nočních textových zpráv.
Tyto zprávy ministr zaslal prostřednictvím prezidentova poradce Petra Koláře, což hlava státu považuje za nestandardní, neboť ministr oficiální adresu prezidentské kanceláře zná. Obsah těchto zpráv prezident vyhodnotil jako mimořádně závažný a rozhodl se je v plném rozsahu zveřejnit. Jednání Petra Macinky označil za pokus o vydírání, který je v demokratickém systému naprosto nepřípustný a neakceptovatelný.
„Považuji slova ministra zahraničních věcí v textových zprávách za pokus o vydírání. To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné,“ řekl na tiskové konferenci prezident.
V doručených textech ministr zahraničí uvádí, že pro svůj postup má podporu předsedy vlády a předsedy strany SPD Tomia Okamury. Prezident v této souvislosti zdůraznil, že pokud by ministr skutečně jednal s podporou premiéra, šlo by o důkaz, že se klíčové otázky zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních zájmů. Zároveň by to ilustrovalo nebezpečný přístup nové vlády ke sdílení moci v rámci ústavního pořádku.
„Pokud skutečně má ve svém postupu podporu premiéra, pak jsou vyjádření Petra Macinky nejen ilustrací přístupu nové vlády ke sdílení moci v našem ústavním pořádku, ale také důkazem, že se zásadní otázky naší zahraniční a bezpečnostní politiky staly rukojmím osobních animozit a zájmů,“ řekl Pavel.
Hlava státu nicméně vyjádřila víru, že Andrej Babiš takový postup nepodporuje. V takovém případě prezident označil chování Petra Macinky za svévolnou a nezodpovědnou akci strany Motoristé sobě. Té podle jeho slov nejde o zájmy občanů, ale o naplnění vlastních ambicí protlačit kontroverzní postavu do ministerské funkce za jakoukoliv cenu. Takové jednání podle něj vážně poškozuje důvěryhodnost České republiky v očích zahraničních partnerů.
„Vyhrožování a vydírání prezidenta republiky ministrem vlády považuji za naprosto nepřijatelné v jakékoliv demokratické zemi. Zároveň považuji za důležité, aby občané viděli, jak zvolení zástupci a jakým způsobem zastupují jejich zájmy. Takové jednání zároveň může poškozovat obraz a důvěryhodnost České republiky v zahraničí,“ uvedl Pavel.
Prezident deklaroval, že se nenechá zastrašit a při svém rozhodování se bude i nadále řídit výhradně ústavou a zájmy státu. Považuje za důležité, aby veřejnost věděla, jakým způsobem někteří zvolení zástupci vykonávají své mandáty. Kvůli podezření na protiprávní jednání podává podnět bezpečnostním složkám a zaslané zprávy předává právníkům k posouzení, zda nebyla naplněna skutková podstata trestného činu vydírání.
