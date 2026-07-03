Pavel poletí do Ankary, i když se to Babišovi nelíbí. Bude to stát miliony a bude sedět vzadu, reaguje Macinka

Hlava státu neodvolá svou plánovanou cestu do Turecka, přestože k tomu byla vyzvána předsedou vlády Andrejem Babišem. Prezidentský úřad potvrdil, že Petr Pavel odcestuje v úterních ranních hodinách z letiště ve Kbelích, přičemž před samotným odletem ještě předstoupí před novináře na tiskovém briefingu.
Premiér přitom ještě během čtvrtka vyjadřoval naději, že prezident své rozhodnutí přehodnotí, jelikož je přesvědčen, že jeho přítomnost na summitu Severoatlantické aliance poškodí zájmy České republiky v mezinárodním prostředí.
Dlouhodobé neshody ohledně složení české delegace vyvrcholily zásahem Ústavního soudu. Ten svým předběžným opatřením nařídil, že prezident musí být do delegace zařazen. Vládní kabinet toto rozhodnutí respektuje, avšak striktně trvá na tom, že v čele reprezentace bude stát premiér.
Babiš v uplynulých dnech opakovaně kritizoval prezidentův postoj a obvinil ho, že si účelově vykládá ústavní pasáž o zastupování státu navenek. V reakci na premiérova tvrzení o poškození dobrého jména země v zahraničí ho Pavel vyzval k předložení důkazů, nebo k omluvě a stažení těchto výroků.
Podrobnosti k uspořádání delegace sdělil šéf diplomacie Petr Macinka během své pracovní cesty v Maďarsku. Potvrdil, že lídrem české výpravy zůstává Andrej Babiš a upozornil, že verdikt soudců přinese značné finanční náklady.
Kvůli předepsaným bezpečnostním pravidlům totiž hlava státu nemůže cestovat společně s ostatními členy delegace, což si vyžádá vypravení druhého samostatného letadla. Podle ministra zahraničí se tak náklady na celou cestu zvýší o několik milionů korun.
Macinka rovněž upřesnil, jaké úkoly a pozice budou jednotlivým politikům v Ankaře náležet. Hlavní program bude rozdělen do dvou klíčových bodů, přičemž neformální večeře se zúčastní předseda vlády s chotí.
Na samotném jednání Severoatlantické rady pak hlavní místo u stolu obsadí Babiš jako vedoucí delegace, zatímco pro prezidenta bude vyhrazeno jedno ze čtyř míst v řadě za ním. Pro prezidentovo vystoupení se nicméně najde prostor na doprovodných panelech a konferencích, které se konají mimo hlavní události summitu.
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Zdroj: Libor Novák