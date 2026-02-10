Pavel popíchl Motoristy po setkání s legendárním formulovým pilotem

Prezident Petr Pavel pokračuje v setkávání se sportovními osobnostmi i po návratu z olympiády do České republiky. Pavel posnídal s jednou z legend světového motorsportu a tak trochu si rýpl do českých Motoristů s velkým M.
Pavel byl od pátku do neděle na zimních olympijských hrách v Itálii, kde se zúčastnil otevření Českého domu či slavnostního zahájení sportovní události na fotbalovém stadionu San Siro. V několika případech také podpořil české sportovce.
Prezident a první dáma Eva navštívili jeden ze zápasů ženského národního týmu v ledním hokeji. Měl být také v hledišti během rychlobruslařského závodu Martiny Sáblíkové, která ho ale kvůli nemoci vynechala. V neděli hlava státu přihlížela triumfu Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu na snowboardu.
Se sportovci se ale setkává i po návratu z olympiády domů. "Posnídat s Jackym Ickxem, legendou všech legend motorsportu, byl skvělý start dne. Vyhrál osm Velkých cen F1, šestkrát zvítězil ve vytrvalostním závodě 24 hodin Le Mans a svou všestrannost potvrdil jako nejrychlejší závodník v roce 1983 na Dakaru," uvedl Pavel v úterý na sociální síti X.
Prezident zmínil, že se s Ickxem osobně poznal v loňském roce na Dakaru. "Oceňuji na něm, že jeho předností nikdy nebyla jen rychlost, ale i pokora a respekt k pravidlům. Super inspirace pro všechny ostatní motoristy," dodal.
Závěrečná slova lze vnímat jako vzkaz české vládní straně Motoristů, se kterou se hlava státu dostala do sporu. Ten se týká především poslance Filipa Turka, jehož prezident odmítá jmenovat ministrem životního prostředí. Zkomplikoval se tím i vztah Pavla s předsedou strany a šéfem diplomacie Petrem Macinkou.
