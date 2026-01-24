Pavel připustil, že bude uvažovat o další prezidentské kandidatuře

Prezident Petr Pavel naznačil, že bude znovu kandidovat do funkce prezidenta. Navázal by tak na své předchůdce Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana, protože všichni působili na Pražském hradě po dobu dvou funkčních období. Příští prezidentské volby se uskuteční přesně za dva roky v lednu 2028.
Pavel v pátek během dvoudenní návštěvy Olomouckého kraje řekl novinářům, že by podruhé nekandidoval v případě zdravotních problémů v rodině, ať už vlastních nebo u některého z blízkých. Rozhodovat podle jeho slov bude i situace v Česku během příštích prezidentských voleb.
"Rozhodně nechci být tak arogantní, abych si myslel, že za dva roky budu mít stejnou podporu, jakou mám dnes. A pokud bude zájem a bude dostatečně silná podpora, pak je samozřejmě na místě o tom uvažovat," prohlásil podle webu Seznam Zprávy.
Téma další kandidatury se řešilo již během čtvrteční debaty s občany v Hranicích, kde však prezident na dotaz odpověděl velice stručně. "Nevylučuji to," nechal se slyšet podle Deníku.
Pavel je prezidentem od března 2023, kdy ve funkci hlavy státu nahradil svého předchůdce Miloše Zemana. Ve druhém kole prezidentské volby tehdy suverénně porazil současného premiéra Andreje Babiše (ANO).
V historii samostatného Česka zatím všichni prezidenti, tedy Havel, Klaus i Zeman, zastávali úřad po dobu dvou funkčních období. Pouze posledně jmenovaný ale obhajoval mandát v přímé prezidentské volbě.
V Bruselu se ve čtvrtek odehrál summit, který sice navenek postrádal obvyklou dramatičnost, ale v zákulisí byl podle webu Politico vnímán jako historický zlom. Evropští lídři se shodli na tom, že éra bezvýhradného spoléhání na Spojené státy definitivně skončila. Ačkoliv Donald Trump jen 24 hodin před začátkem schůzky stáhl své nejostřejší hrozby týkající se anexe Grónska, pachuť z největší transatlantické krize posledních desetiletí v Bruselu zůstala.
