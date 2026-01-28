Pavel torpéduje Turka, prohlásil Macinka. Prezidentovi dává čas

Šéf české diplomacie Petr Macinka (AUTO) se den po vyhrocení sporu s prezidentem Petrem Pavlem setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle svých slov se s ním nakonec nebavil o aktuálním napětí mezi sebou a hlavou státu. Zdůraznil také, že je zcela na Česku, koho pošle na summit aliance.
Macinka po jednání sdělil, že s Ruttem neřešil, kdo by měl Česko reprezentovat na summitu NATO. Nizozemec podle ministra zahraničí ocenil pokračování muniční iniciativy. Vyslechl si nicméně, že postoje stran vládní koalice k této záležitosti se liší. Vicepremiér označil schůzku za mimořádně přátelskou.
Šéf Motoristů původně avizoval, že chce s tajemníkem řešit, proč by Česko měl na summitu zastupovat spíše premiér Andrej Babiš (ANO) namísto prezidenta. "Tato informace asi není úplně k řešení s generálním tajemníkem NATO, protože jemu je to víceméně asi jedno," řekl dnes po jednání podle webu novinky.cz.
K vnitrostátní politice se nicméně vyjádřil, když opět zmínil nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí. "Nemyslím si, že je správné, aby pan prezident tímto způsobem torpédoval úspěšného politika, který prošel volbami a je součástí vládní koalice, která má většinu v Poslanecké sněmovně," prohlásil Macinka.
Šéf diplomacie zároveň nechtěl komentovat, zda premiér Babiš souhlasí s případným vedením delegace na summitu Severoatlantické aliance. "Určitě se o tom ještě budeme bavit. Ještě nějaký čas pan prezident má," konstatoval.
"Jedna věc je domluva, druhá věc je, že mandát schvaluje vláda. A třetí věc je, že to ministerstvo zařizuje technicky. To jsou tři věci, které se musí potkat. Já jsem poukázal na to, že se pan prezident pohybuje mimo rámec Ústavy, tudíž by bylo vhodné, abychom tomu nějak uzpůsobili zastupování České republiky v zahraničí," dodal ministr.
Pavel v úterý uvedl, že Macinka se komunikací s ním, jeho spolupracovníky a poradci snaží ovlivnit jeho postoj ke jmenování Turka. Prezident se rozhodl vystoupit po dvou zprávách pro poradce Petra Koláře. "Informace, které obsahují, považuji za mimořádně závažné. Proto jsem se rozhodl je celé zveřejnit," vysvětlil.
Hlava státu podotkla, že považuje ministrova slova za pokus o vydírání. "To pokládám za nepřípustné a v našich demokratických podmínkách za naprosto neakceptovatelné," konstatoval s tím, že podává podnět bezpečnostním složkám a právníkům, aby posoudili, zda nedošlo k naplnění skutkové podstaty trestného činu vydírání.
"Za sebe mohu říct, že na mě zastrašování neplatí a budu se i nadále řídit především ústavou a zájmy České republiky," vzkázal prezident Pavel občanům.
Policie v úterý informovala, že podnět od prezidentské kanceláře obdržela a hodlá vyhodnotit trestně-právní relevanci textových zpráv. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). "Jde o běžný postup v případech, kdy se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele, přičemž tento postup bez ohledu na konkretní skutkový děj či jeho závažnost pramení z našich vnitřních předpisů," sdělili strážci zákona.
