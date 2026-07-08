Pavla se na večeři ptali na podporu Kyjeva. Babišovi vadí, že se nemluví o míru

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. července 2026 13:57

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Rozpolcenost české delegace poutá na probíhajícím summitu NATO velkou pozornost. Úterní neformální večeře se nakonec zúčastnil nejen premiér Andrej Babiš (ANO), ale i prezident Petr Pavel. Oba politici každopádně popisovali dění v místnosti velmi odlišně. 

Pavel zmínil, že večeři předcházela recepce, kde se zatím nejvíce dostal do kontaktu s evropskými lídry. "Dotazy ve vztahu k České republice byly nejen k výši obranných výdajů, ale i k tomu, jak budeme podporovat Ukrajinu. Bavili jsme se také o situaci v jednotlivých členských zemích," uvedl prezident podle webu novinky.cz. 

Babiš na recepci chyběl a k výrokům hlavy státu poznamenal, že prezident byl asi na jiné večeři. Sám zdůraznil, že měl možnost mluvit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Odhalil také, že u stolu s ním seděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. 

Premiér dal najevo, že se mu nelíbí debaty kolem války na Ukrajině. "Všichni mluví o válce, všichni mluví o zbrojení. Zatím jsem neslyšel slovo mír," posteskl si předseda vlády, jenž je vedoucím mužem rozpolcené české delegace. 

Babiš v úterý odcestoval do Turecka společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a vládním zmocněncem pro NATO Jakubem Landovským. Prezident Pavel přiletěl na alianční jednání jiným letadlem.

Letošní summit NATO se koná v úterý 7. a ve středu 8. července v turecké Ankaře. Turecko hostí jednání představitelů členských zemí aliance podruhé v historii. 

před 5 hodinami

Může za to obskurní hádka. V cizině řeší, proč Pavel a Babiš neletěli do Ankary spolu

Související

Více souvisejících

Petr Pavel Andrej Babiš Summit NATO

Aktuálně se děje

před 12 minutami

před 59 minutami

před 1 hodinou

Aktualizováno před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 7 hodinami

včera

včera

Aleš Juchelka

Superdávku čekají úpravy. Do výše dávky se promítnou na podzim

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje upravit parametry dávky státní sociální pomoci (DSSP) na základě prvních zkušeností z jejího fungování. Vyšší podporu mají nově získat samoživitelé se staršími dětmi do 15 let i domácnosti v regionech, kde dosavadní nastavení neodpovídalo skutečným cenám bydlení. Změny ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka předložil formou pozměňovacího návrhu, aby se mohly co nejrychleji promítnout do výše vyplácených dávek.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Suché a větrné počasí znepokojuje meteorology. Platí staronová výstraha

Aktuální počasí se sice při pohledu z okna nemusí jevit nebezpečně, ale přesto platí varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na Moravě totiž hrozí požár, zejména hasiči se tak musí mít na pozoru. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy