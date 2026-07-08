Rozpolcenost české delegace poutá na probíhajícím summitu NATO velkou pozornost. Úterní neformální večeře se nakonec zúčastnil nejen premiér Andrej Babiš (ANO), ale i prezident Petr Pavel. Oba politici každopádně popisovali dění v místnosti velmi odlišně.
Pavel zmínil, že večeři předcházela recepce, kde se zatím nejvíce dostal do kontaktu s evropskými lídry. "Dotazy ve vztahu k České republice byly nejen k výši obranných výdajů, ale i k tomu, jak budeme podporovat Ukrajinu. Bavili jsme se také o situaci v jednotlivých členských zemích," uvedl prezident podle webu novinky.cz.
Babiš na recepci chyběl a k výrokům hlavy státu poznamenal, že prezident byl asi na jiné večeři. Sám zdůraznil, že měl možnost mluvit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Odhalil také, že u stolu s ním seděl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Premiér dal najevo, že se mu nelíbí debaty kolem války na Ukrajině. "Všichni mluví o válce, všichni mluví o zbrojení. Zatím jsem neslyšel slovo mír," posteskl si předseda vlády, jenž je vedoucím mužem rozpolcené české delegace.
Babiš v úterý odcestoval do Turecka společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a vládním zmocněncem pro NATO Jakubem Landovským. Prezident Pavel přiletěl na alianční jednání jiným letadlem.
Letošní summit NATO se koná v úterý 7. a ve středu 8. července v turecké Ankaře. Turecko hostí jednání představitelů členských zemí aliance podruhé v historii.
Související
Může za to obskurní hádka. V cizině řeší, proč Pavel a Babiš neletěli do Ankary spolu
Zeman se pustil do Pavla a zastal se vlády. Prezidentovi se prý nedá věřit
Petr Pavel , Andrej Babiš , Summit NATO
Aktuálně se děje
před 12 minutami
Pavla se na večeři ptali na podporu Kyjeva. Babišovi vadí, že se nemluví o míru
před 59 minutami
Trumpova slova vedou k reakci trhů. Dalo se to očekávat
před 1 hodinou
Policisté v národním parku. České Švýcarsko je pod dohledem společných hlídek
Aktualizováno před 2 hodinami
Trump oznámil konec příměří na Blízkém východě. Íránce má za nemocné lháře
před 3 hodinami
Le Penová v rozhovoru prozradila, co bude s její prezidentskou kandidaturou
před 4 hodinami
Ruští sportovci se zřejmě vrátí na olympiádu. Padlo zásadní rozhodnutí
před 5 hodinami
Američané opět útočili v Íránu. Revoluční gardy v odvetě cílily na vojenská zařízení
před 5 hodinami
Může za to obskurní hádka. V cizině řeší, proč Pavel a Babiš neletěli do Ankary spolu
před 7 hodinami
Červencové počasí bude poměrně stabilní, naznačuje nový výhled
včera
Obchody byly o svátcích v červenci k dispozici. Podzim nabídne jiný obrázek
včera
Superdávku čekají úpravy. Do výše dávky se promítnou na podzim
včera
Zeman se pustil do Pavla a zastal se vlády. Prezidentovi se prý nedá věřit
včera
Naprášili ho. Bývalý princ Andrew po měsících v ústraní vyrazil mezi lidi
včera
Zelenskyj zmínil, co všechno zvládne Ukrajina. V jedné věci požádal o pomoc
včera
Trumpovo sdělení se nemění. Češi mají falešný pocit bezpečí, uvedl Pavel
včera
Le Penová je vinna, dostala náramek. Ve volbách ale kandidovat může
včera
Ministerstvo pro místní rozvoj zasáhlo náhlé úmrtí náměstka ministryně
včera
Další čínská provokace. Japonci nařkli Peking z porušování mezinárodního práva
včera
Začala výluka na hlavním železničním koridoru. Cestující musí počítat se zpožděním
včera
Suché a větrné počasí znepokojuje meteorology. Platí staronová výstraha
Aktuální počasí se sice při pohledu z okna nemusí jevit nebezpečně, ale přesto platí varování Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na Moravě totiž hrozí požár, zejména hasiči se tak musí mít na pozoru.
Zdroj: Jan Hrabě