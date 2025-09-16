Do předvolební atmosféry se chystá vstoupit i prezident Petr Pavel. Hlava státu má vystoupit s televizním projevem a ujistit občany, že není důvod se obávat manipulace sněmovních voleb, které vyvrcholí během prvního říjnového víkendu.
Podle informací webu Seznam Zprávy má televizní projev prezidenta republiky odvysílat veřejnoprávní Česká televize v týdnu před volbami, buď v pondělí, anebo v úterý. Jednání o odvysílání projevu probíhají i s komerčními stanicemi Nova a Prima.
Favoritem sněmovních voleb je podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News opoziční hnutí ANO. Podporu mu vyjádřilo 31,3 procenta oslovených. Průzkum proběhl ve dnech 21. srpna až 9. září na vzorku více než 1500 lidí. Druhé místo obsadila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 20,2 procenta.
Dvouciferného výsledku by dosáhla další tři uskupení. Na třetím místě je opoziční SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory), kterou by volilo 12 a půl procenta voličů. Piráti a Starostové a nezávislí se nově sešli na rovných deseti procentech.
Do Poslanecké sněmovny by se dostalo i hnutí Stačilo (7,4 %), v jehož řadách kandidují komunisté či někteří sociální demokraté, a také Motoristé (6 %). Hluboko pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů zůstává Přísaha (2,2 %).
Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.
Související
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
V bezpečí není ani Česko, komentoval Pavel incident s nepřátelskými drony v Polsku
Petr Pavel , Volby , Česká televize
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Petr Pavel vstoupí do předvolební vřavy. Připravuje projev v televizi
před 1 hodinou
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové naznačili, jak se budou vyvíjet teploty
před 1 hodinou
Tři cizinci uprchli z detenčního zařízení. Po dvou policisté pátrají
před 2 hodinami
Kam se poděly děti unesené z Ukrajiny? Rusko zřídilo stovky táborů, v nichž jim vymývá mozky
před 3 hodinami
OSN: Izrael se snaží vymazat palestinskou kulturu z Gazy. Tel Aviv obvinění z genocidy odmítá
před 4 hodinami
Prezident Pavel vystoupí před volbami s projevem k národu
před 4 hodinami
Zemřel slavný americký herec Robert Redford
před 5 hodinami
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
před 5 hodinami
USA jej měly ochránit, to se ale nestalo. Izraelský úder v Kataru otřásl celým arabským světem
před 6 hodinami
Návod, jak volit. Roli hrají emoce, na jednu věc byste ale neměli rezignovat
před 7 hodinami
"Noc se změnila v peklo, bomby byly všude." Válka v Gaze nabrala nové obrátky
před 8 hodinami
Podpora komunistů sílí. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé, ukazuje průzkum
před 8 hodinami
Zelenskyj vyzval Trumpa, aby zaujal jasný postoj vůči Rusku
před 9 hodinami
OSN: Izrael se dopustil genocidy proti Palestincům v Gaze
před 10 hodinami
Do Gazy vjely izraelské tanky. Pozemní ofenzíva odstartovala
před 11 hodinami
Medveděv opět vyhrožuje Evropě. Nelíbí se mu plán financovat ruskými penězi Ukrajinu
před 12 hodinami
Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů
včera
V Polsku zneškodnili dron, který létal nad vládními budovami. Zatkli dva Bělorusy
včera
Sikorski navrhuje, aby NATO zavedlo nad Ukrajinou bezletovou zónu
včera
Hrad po roce vystavil korunovační klenoty. Ukáže jejich osud za války
Na Pražském hradě se opět po roce otevřela výstava korunovačních klenotů, které byly slavnostně vyzvednuty ze svatovítské katedrály. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, symboly českých králů, jsou teď k vidění ve Vladislavském sále. Letošní expozice s podtitulem „Poklad v temnotě“ přibližuje osudy klenotů za druhé světové války.
Zdroj: Libor Novák