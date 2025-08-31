Piráti se chystají zahájit ostrou kampaň. Do voleb půjdou poprvé bez Bartoše jako lídra

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. srpna 2025 11:33

Zdeněk Hřib
Zdeněk Hřib Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Po vládních stranách, konkrétně koalici Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se chystají zahájit ostrou fázi kampaně před říjnovými sněmovními volbami také Piráti, kteří současný kabinet opustili a následně vyměnili vedení. Do voleb půjdou v čele s náměstkem pražského primátora Zdeňkem Hřibem. 

Piráti se v úterý odpoledne sejdou na pražském ostrově Štvanice, kde odstartují ostrou část kampaně. Akce se odehraje přímo pod Štvanickou lávkou, kterou jako zástupce pražského magistrátu otevíral předseda strany Hřib. Ten má za doprovodu dalších politiků představit hlavní vize, které Piráti plánují realizovat v prvních sto dnech po volbách. 

Piráti slibují akci, které nebude připomínat tradiční tiskové konference, ale bude plná energie, otevřených debat a skvělé zábavy. Moderovat ji bude stand-up komik Big Daddy Mikky, očekává se i účast speciálních hostů a influencerů.

Na místě bude připravena food zóna s vegetariánskými i masovými specialitami, pivem, limonádami a kvalitní kávou. Rodiny ocení skákací hrad, dílničky, subsoccer a fotbalovou bránu. Návštěvníci se podle strany mohou těšit na program, ve kterém je místo pro každého.

Hřib se v tomto týdnu nezúčastnil setkání na pivu v Malostranské besedě, kam se dostavili lídři koalice Spolu a Starostů, tedy Petr Fiala (ODS) a Vít Rakušan. Ministr vnitra zval na akci i předsedu Pirátů, který ale nedorazil. Fiala a Rakušan vzkázali voličům, že po volbách nebudou spolupracovat s opozičním hnutím ANO. 

Podle posledního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by nyní vyhrálo sněmovní volby hnutí ANO s podporou 32,7 procenta. Stranám současné vládní koalice a Pirátům je nadpoloviční většina v parlamentu vzdálená. Spolu má 21,3 procenta, Starostům vyjádřilo podporu 10,9 procenta oslovených a Pirátům 8,5 procenta respondentů. Sněmovní volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října

