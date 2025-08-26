Pivo je na stole. Rakušan a Fiala se sešli na očekávané schůzce, Hřib nepřišel

Premiér Petr Fiala (ODS) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se v úterý večer sešli na pivu v Malostranské besedě v Praze. Voličům chtějí dát najevo, že případná povolební spolupráce s hnutím ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, nepřipadá v úvahu.
"Nejdiskutovanější pivo týdne je na stole," napsal Rakušan k fotografii s Fialou, kterou zveřejnil v úterý večer na sociální síti X. Oba politici si na snímku ťukají půllitrem plzeňského piva. Pozván byl i předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který se nedostavil.
Ministr vnitra minulý týden ve středu vyzval lídry koalice Spolu a Pirátů, aby společně s ním veřejně deklarovali, že nepodpoří ani nevstoupí do vlády s hnutím ANO za žádných okolností. Za jedinou alternativu označil kabinet na nynějším půdorysu. "Voliči, kteří si vládu ANO nepřejí, potřebují naději, že dokážeme nabídnout lepší alternativu. A my musíme 44 dní před volbami vyslat jasnou zprávu, že ta naděje tu je. Řekněme jasné ne vládě s ANO," napsal.
V sobotu pak oznámil, že se v úterý po 20. hodině sejde na pivu s premiérem Fialou v Malostranské besedě v Praze. "Ťukneme si na to, že přes všechny programové a názorové rozdíly se spolu umíme normálně bavit, takže po volbách dokážeme složit vládu bez Babiše. Prostě na dobrou budoucnost," uvedl na sociální síti X.
Rakušan dodával, že bude připravena i židle pro šéfa Pirátů Hřiba. "Kdyby si to rozmyslel. A jak znám tenhle lokál, veřejnost tam bude taky," poznamenal s ohledem na podmínky, které si pro setkání kladl náměstek pražského primátora pro dopravu.
Podle aktuálního průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News by nyní vyhrálo sněmovní volby hnutí ANO s podporou 32,7 procenta. Stranám současné vládní koalice a Pirátům je nadpoloviční většina v parlamentu vzdálená. Spolu má 21,3 procenta, Starostům vyjádřilo podporu 10,9 procenta oslovených a Pirátům 8,5 procenta respondentů. Sněmovní volby proběhnou v pátek 3. a sobotu 4. října.
Zdroj: Libor Novák