Plán rovného odměňování: Zaměstnavatelé budou muset v inzerátech uvádět mzdu

Jižní Korea dnes nasadila do akce stíhačky a bojové vrtulníky a vypálila varovné výstřely poté, co se v jejím vzdušném prostoru objevilo vícero severokorejských bezpilotních letounů. S odvoláním na jihokorejskou armádu o tom informují světové zpravodajské agentury. Podle AP je to poprvé od roku 2017, co jihokorejský vzdušný prostor narušily drony ze severu.