Počet víz vydaných uprchlíkům z Ukrajiny za týden klesl na 2194

Uprchlíci se musejí do tří dnů od příjezdu do České republiky přihlásit na cizinecké policii. Od začátku války se takto zaregistrovalo 593.035 Ukrajinců. V uplynulém týdnu počet přihlášených klesl oproti předešlému týdnu na 9525 lidí, před týdnem to bylo přes 11.000 lidí. Ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na začátku listopadu uvedl, že zhruba 20 procent ukrajinských uprchlíků se již z Česka vrátilo zpět do své země. Před zimou se ale mohou někteří z Ukrajiny zase do zemí Evropské unie, kde získali dočasná víza, vrátit.

Rusko zahájilo vojenský útok na Ukrajinu letos 24. února. Od té doby zemřelo podle statistiky OSN kvůli ruské invazi na Ukrajině 6490 civilistů, ale počet obětí bude zřejmě vyšší. Šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley nedávno řekl, že bylo zabito až 40.000 ukrajinských civilistů. Podle dříve zveřejněných dat OSN z Ukrajiny za sedm měsíců od začátku invaze uprchlo asi 7,7 milionu lidí, z nichž 4,2 milionu získalo v některé z evropských zemí dočasnou ochranu.