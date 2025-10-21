Pod dohledem Babiše. Jednání o vládě pokračují, šéf ANO se ozval z dovolené

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) zaskočil občany tím, když se během jednání o nové vládě, kterou jeho hnutí sestavuje jako vítěz voleb, rozhodl odjet na dovolenou. Babiš nicméně zdůraznil, že "maká" i během osobního volna.
Babiš v pondělním videu reagoval na kritiku toho, že má volno po volbách. "Vzal jsem si čtyři dny dovolené. No, skandál," řekl lídr hnutí ANO, který zmínil, že dosud měl letos jen pět dní volna o Velikonocích a dalších pět v červenci.
Jednání o vládě, kterou chce vítěz říjnových sněmovních voleb sestavit s SPD a Motoristy, pokračují i za nepřítomnosti expremiéra. Za ANO je vedou bývalí ministři Karel Havlíček a Alena Schillerová. Stranický šéf naznačil, že to nemají jednoduché.
"Moji nejbližší spolupracovníci vědí, že Babiš na dovolené je pro ně totální peklo. Proč? Protože nemám těch patnáct schůzek denně. Ta hlava šrotuje a posílám ty esemesky, konzultuju, no zkrátka makám. Mám tu smůlu, že makám stále," poznamenal na zveřejněných záběrech.
Babiš na závěr opět obhajoval aktuální odpočinek. "Já mám splněno, jsem online, všichni to vědí. Proč bych nemohl jít čtyři dny na dovolenou?" podivil se.
ANO, SPD a Motoristé si zatím rozdělili ministerstva. Momentálně se jedná o programovém prohlášení nového kabinetu. Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má povinnost podat demisi po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.
