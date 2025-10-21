Pod dohledem Babiše. Jednání o vládě pokračují, šéf ANO se ozval z dovolené

Jan Hrabě

Jan Hrabě

21. října 2025 15:53

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO) zaskočil občany tím, když se během jednání o nové vládě, kterou jeho hnutí sestavuje jako vítěz voleb, rozhodl odjet na dovolenou. Babiš nicméně zdůraznil, že "maká" i během osobního volna. 

Babiš v pondělním videu reagoval na kritiku toho, že má volno po volbách. "Vzal jsem si čtyři dny dovolené. No, skandál," řekl lídr hnutí ANO, který zmínil, že dosud měl letos jen pět dní volna o Velikonocích a dalších pět v červenci. 

Jednání o vládě, kterou chce vítěz říjnových sněmovních voleb sestavit s SPD a Motoristy, pokračují i za nepřítomnosti expremiéra. Za ANO je vedou bývalí ministři Karel Havlíček a Alena Schillerová. Stranický šéf naznačil, že to nemají jednoduché.

"Moji nejbližší spolupracovníci vědí, že Babiš na dovolené je pro ně totální peklo. Proč? Protože nemám těch patnáct schůzek denně. Ta hlava šrotuje a posílám ty esemesky, konzultuju, no zkrátka makám. Mám tu smůlu, že makám stále," poznamenal na zveřejněných záběrech.

Babiš na závěr opět obhajoval aktuální odpočinek. "Já mám splněno, jsem online, všichni to vědí. Proč bych nemohl jít čtyři dny na dovolenou?" podivil se.

ANO, SPD a Motoristé si zatím rozdělili ministerstva. Momentálně se jedná o programovém prohlášení nového kabinetu. Současná vláda premiéra Petra Fialy (ODS) má povinnost podat demisi po skončení ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny.

před 7 hodinami

Pekarová Adamová prozradila důvody, proč končí v politice

Související

Aleš Juchelka a Andrej Babiš (oba ANO)

Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody

Průměrný tuzemský důchod v lednu stoupne o více než šest stovek korun v rámci pravidelné valorizace. Tou dobou už může úřadovat nová vláda, kterou pravděpodobně povede předseda ANO Andrej Babiš. Hnutí před sněmovními volbami avizovalo, že chce seniorům přidat nad rámec valorizací. Teď však jeho představitelé krotí očekávání občanů. 
Andrej Babiš

Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci

Vznik nové vlády se patrně nadále odsouvá, a žádný zásadní zlom nelze očekávat ani v příštím týdnu. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš v neděli oznámil, že si uprostřed koaličních vyjednávání bere týden dovolené „za svoje peníze“. Místo něj povedou jednání s SPD a Motoristy sobě místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová.

Více souvisejících

Andrej Babiš Vláda ČR hnutí ANO

Aktuálně se děje

před 27 minutami

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Juraj Cintula

Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát

Odsouzení Juraje Cintuly na 21 let vězení za atentát na Roberta Fica představuje rozhodnutí, které je tvrdé, ale spravedlivé. Slovenská justice tím potvrdila, že demokracie se nenechá vydírat násilím. Cintula sice tvrdil, že premiéra nechtěl zabít, soud však jeho obhajobě neuvěřil. Trest je dostatečně dlouhý, aby vyjádřil absolutní nepřijatelnost útoků na politické činitele. U muže v pokročilém věku navíc znamená fakticky konec života na svobodě – a jasné varování pro každého, kdo by se chtěl vydat stejnou cestou.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho

Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že hnutí Hamás bude "vyhlazeno", pokud poruší dohodu o Gaze s Izraelem. Zároveň však uvedl, že palestinské militantní skupině dá šanci dodržet dohodnuté příměří. Krátce po tomto prohlášení odletěl do Izraele viceprezident JD Vance, aby se připojil k americkým vyslancům poté, co víkendové násilnosti ohrozily křehkou dohodu.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Nicolas Sarkozy

Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dorazil do pařížské věznice La Santé, aby zahájil výkon svého pětiletého trestu odnětí svobody. Jakmile Sarkozy dorazil, novináři zaslechli volání od vězňů z cel, kteří na něj křičeli "Vítej, Sarkozy!" a "Sarkozy je tady!".

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

CNN: Schůzka Trumpa s Putinem je odložena

Naděje prezidenta Donalda Trumpa na rychlé setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se pravděpodobně zbrzdily. Zdroje obeznámené se situací sdělily stanici CNN, že očekávaná přípravná schůzka mezi hlavními poradci obou světových lídrů pro zahraniční věci, plánovaná na tento týden, byla přinejmenším prozatím odložena.

před 9 hodinami

včera

Pražské metro, ilustrační fotografie

Metro nejezdilo. Sražené osobě už nepomohli ani záchranáři

Tragédie v pondělí vpodvečer zastavila provoz metra na lince B. Ve stanici Palmovka došlo ke střetu soupravy s osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. Během přerušení provozu museli cestující do tramvají a autobusů. 

včera

včera

Aleš Juchelka a Andrej Babiš (oba ANO)

Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody

Průměrný tuzemský důchod v lednu stoupne o více než šest stovek korun v rámci pravidelné valorizace. Tou dobou už může úřadovat nová vláda, kterou pravděpodobně povede předseda ANO Andrej Babiš. Hnutí před sněmovními volbami avizovalo, že chce seniorům přidat nad rámec valorizací. Teď však jeho představitelé krotí očekávání občanů. 

včera

včera

včera

včera

raketový systém Patriot

Zelenskyj požádal o dodání dalších 25 amerických protiraketových systémů Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po eskalaci vzdušné války s Ruskem naléhavě požaduje dodání dalších pětadvaceti amerických protiraketových systémů Patriot. Jeho výzva zazněla v momentě, kdy se ukázalo, že americký prezident Donald Trump se opět výrazně přiklonil na stranu Moskvy. Zelenskyj zároveň prohlásil, že je ochoten zúčastnit se nadcházejícího summitu Vladimira Putina a Trumpa v Maďarsku, pokud obdrží pozvánku.

včera

Klenoty z Louvru se možná nikdy nepodaří najít. Experti prozradili, co s nimi zloději udělají

Experti se domnívají, že uloupené klenoty z Louvru se už možná nikdy nepodaří najít. Pařížské muzeum v pondělí oznámilo, že zůstane zavřené, zatímco pokračuje vyšetřování mimořádné krádeže historických šperků, ke které došlo v neděli. Odborníci přitom naznačují, že vyhlídky na navrácení těchto cenností jsou velice malé.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy