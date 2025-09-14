Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému

Jan Hrabě

14. září 2025 20:07

Důchody, ilustrační fotografie.
Důchody, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Důchodci v Česku už by měli vědět, o kolik se jim od ledna zvýší důchody. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž v minulém týdnu informovalo o parametrech pravidelné valorizace. Lidé o nich budou úřady informováni, ale jednu věc by měli vzít v potaz. Už nemusí obdržet papírové oznámení. 

Ministerstvo stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok, na základě příslušných statistických údajů. Průměrný starobní důchod se v lednu 2026 zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun. 

Půjde o valorizaci v řádném lednovém termínu, vypočítanou na základě dat o růstu cen domácností důchodců. Zvýšení důchodů se odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. V lednu budou důchody valorizovány ve struktuře o 240 Kč u základní výměry a o 2,6 procenta u procentní výměry.

Už pouze ve zbytku září si mohou důchodci zažádat o zaslání valorizačního oznámení s parametry navýšení důchodu v papírové podobě. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomněla, že s automatickým zasíláním papírového oznámení přestává od 1. ledna 2026 na základě změny legislativy. Jejím cílem je přechod na modernější a efektivnější formy komunikace s klienty a omezení jí distribuce papírových dokumentů.

Úřad vyzval zájemce, aby požádali o papírové oznámení prostřednictvím příslušného formuláře na ePortálu ČSSZ. "Abyste papírové valorizační oznámení dostali při příští valorizaci v lednu 2026, musíme žádost obdržet nejpozději 30. 9. 2025. Pokud ji obdržíme později, papírové valorizační oznámení dostanete až při následující valorizaci důchodů (nikoliv v lednu 2026)," vysvětlili úředníci.

Distribuce papírového valorizačního oznámení bude nově zpoplatněna podle ceníku České pošty. Částka se bude zájemcům strhávat z lednové splátky důchodu. Výjimkou budou lidé narození před 1. lednem 1955, kteří nic platit nebudou.

"Máte-li zřízenou datovou schránku fyzické osoby, valorizační oznámení vám do ní zašleme automaticky v elektronické podobě, a to zdarma, bez nutnosti podávat žádost. Valorizační oznámení bude též zpřístupněno v nově implementované službě na ePortálu ČSSZ, kde si ho budete moci po přihlášení zdarma stáhnout," dodala správa.

důchody Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ministerstvo práce a soc. věcí

Zdroj: Lucie Podzimková

