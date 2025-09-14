Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému

Důchodci v Česku už by měli vědět, o kolik se jim od ledna zvýší důchody. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž v minulém týdnu informovalo o parametrech pravidelné valorizace. Lidé o nich budou úřady informováni, ale jednu věc by měli vzít v potaz. Už nemusí obdržet papírové oznámení.
Ministerstvo stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok, na základě příslušných statistických údajů. Průměrný starobní důchod se v lednu 2026 zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.
Půjde o valorizaci v řádném lednovém termínu, vypočítanou na základě dat o růstu cen domácností důchodců. Zvýšení důchodů se odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. V lednu budou důchody valorizovány ve struktuře o 240 Kč u základní výměry a o 2,6 procenta u procentní výměry.
Už pouze ve zbytku září si mohou důchodci zažádat o zaslání valorizačního oznámení s parametry navýšení důchodu v papírové podobě. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomněla, že s automatickým zasíláním papírového oznámení přestává od 1. ledna 2026 na základě změny legislativy. Jejím cílem je přechod na modernější a efektivnější formy komunikace s klienty a omezení jí distribuce papírových dokumentů.
Úřad vyzval zájemce, aby požádali o papírové oznámení prostřednictvím příslušného formuláře na ePortálu ČSSZ. "Abyste papírové valorizační oznámení dostali při příští valorizaci v lednu 2026, musíme žádost obdržet nejpozději 30. 9. 2025. Pokud ji obdržíme později, papírové valorizační oznámení dostanete až při následující valorizaci důchodů (nikoliv v lednu 2026)," vysvětlili úředníci.
Distribuce papírového valorizačního oznámení bude nově zpoplatněna podle ceníku České pošty. Částka se bude zájemcům strhávat z lednové splátky důchodu. Výjimkou budou lidé narození před 1. lednem 1955, kteří nic platit nebudou.
"Máte-li zřízenou datovou schránku fyzické osoby, valorizační oznámení vám do ní zašleme automaticky v elektronické podobě, a to zdarma, bez nutnosti podávat žádost. Valorizační oznámení bude též zpřístupněno v nově implementované službě na ePortálu ČSSZ, kde si ho budete moci po přihlášení zdarma stáhnout," dodala správa.
Související
Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší
Podezření na neuvěřitelný podvod s důchodem. Muž si měl přijít na miliony
důchody , Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) , Ministerstvo práce a soc. věcí
Aktuálně se děje
před 45 minutami
Pokrok nezastavíš. Důchody porostou, ale papírové oznámení už nedorazí každému
před 1 hodinou
V Praze hořelo v bytě. Z domu se evakuovaly desítky lidí
před 2 hodinami
Týden deštivého počasí. Meteorologové ozřejmili, proč v Česku tolik pršelo
před 3 hodinami
Fico a Orbán mají problém. Američané na ně tlačí ohledně ruských fosilních paliv
před 4 hodinami
České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová
před 5 hodinami
SPD přestane pouštět píseň Bereniky Kohoutové. Pochybení ale odmítá
před 6 hodinami
Další sabotáž mírové dohody. Netanjahu čelí kritice od rodin rukojmích
před 7 hodinami
Drama v Praze. Policie zajistila dva muže, roli sehrál alkohol
před 7 hodinami
ANO před Spolu a SPD, ukazuje průzkum. Piráti míří před Starosty a nezávislé
před 8 hodinami
V Česku se zřejmě vyskytlo tornádo. Na Hodonínsku, kde mohlo vyvolat nepříjemné vzpomínky
před 9 hodinami
Polsko o dronech nechce jednat, je to provokace, stěžuje si Moskva
před 10 hodinami
Zelenskyj na straně Trumpa. Snižte spotřebu ruské ropy, vyzývá spojence
před 11 hodinami
Adam Hanka: Selhání tradičních stran nám otevřelo cestu. Voličům už marketing nestačí, říká šéf Voltu
před 11 hodinami
Polskem zněly sirény. Ruské drony tentokrát zůstaly nad Ukrajinou
před 12 hodinami
Stopy vedou do Brna. Policie žádá o pomoc v případu výhrůžek otrávením vody
před 13 hodinami
První předpověď počasí na příští víkend. Teploty budou příjemné
včera
Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec
včera
Slávisticko-plzeňsko-ostravská nebezpečná hra s ohněm. Snad se z ní nestane precedens
včera
Policie hledá hazardéra, který v srpnu zastavil metro. Jel na spřáhle
včera
Polské a spojenecké stíhačky musely znovu do vzduchu, potvrdil Tusk
Polsko muselo v sobotu opět uvést do pohotovosti svou protivzdušnou obranu. Informoval o tom polský premiér Donald Tusk. Varšava tak reagovala na ruské drony operující na ukrajinském území, ale v blízkosti hranic s Polskem.
Zdroj: Lucie Podzimková