Polární záře podruhé. Šance je i dnes, upozornili meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. ledna 2026 20:46

Polární záře, ilustrační fotografie.
Polární záře, ilustrační fotografie. Foto: unsplash.com

Pozoruhodný pohled na noční oblohu se lidem v Česku naskytl už v noci na úterý. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je však šance na polární záři po víkendové sluneční erupci i dnes. 

Meteorologové uvedli, že slabší polární záře bude pravděpodobná hned od setmění. "Upozorňujeme, že by ale neměla být tak výrazná a silná jako ta včerejší, šance na spatření alespoň s pomocí mobilu je ale vysoká. Není však jisté, že bude vidět i pouhým okem," napsali na síti X.

"Podmínkou pro nadějné pozorování je ale dobrý výhled nad severní obzor a co nejtmavší obloha," připomněli odborníci. 

Nynější polární záři zapříčinila silná sluneční erupce, ke které došlo v neděli. Upozornila na to Česká astronomická společnost. Odborníci avizovali, že by úkaz mohl být pozorovatelný pouhým okem i ve střední zeměpisné šířce. 

Polární záře je souhrnný název pro světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře Země ve výškách od 80 km, někdy zasahující i do výšek několika set kilometrů. Jsou výsledkem poruch v magnetosféře Země způsobených slunečním větrem. Výraznější polární záře vznikají v důsledku vyšší rychlosti slunečního větru z koronálních děr a výronů koronální hmoty.

Zdroj: Jan Hrabě

