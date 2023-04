Policie předala Pavlovi bezpečnostní zprávu o Hradu

"Pan policejní prezident spolu s kolegy seznámil pana prezidenta republiky a jeho tým s výsledky bezpečnostní analýzy rizik ve vztahu k areálu Pražského hradu v minulém týdnu. Bližší informace zveřejníme na konci tohoto týdne," uvedl Bocán.

"Můžeme potvrdit, že bezpečnostní opatření jsme projednávali tento týden," doplnila Řeháková. Výsledky analýzy zatím mluvčí nechtěli komentovat. Policejní prezident Martin Vondrášek na konci března uvedl, že další opatření na Hradě budou muset být adekvátní bezpečnostním hrozbám.

Kontroly na vstupech do areálu Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad je tehdy hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nedávno řekl, že bezpečnostní rámy by mohly být případně pouze na vybraných místech uvnitř areálu a prostor Hradu by byl monitorován.

O zrušení kontrol se začalo mluvit více než před rokem. Tehdy byly bezpečnostní složky podle ministra změnám nakloněny. Situace se změnila v momentě, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu a rozpoutalo válku.