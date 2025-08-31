Policie vyloučila cizí zavinění u smrti hrdiny úspěšného dokumentu

31. srpna 2025 15:55

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Policie uzavřela případ nešťastného úmrtí hrdiny filmu Raději zešílet v divočině Františka Klišíka, který zemřel jen několik hodin po úspěchu dokumentu na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. 

Kriminalisté pracovali s verzí, že Klišík spadl do vody v rybníce ve středočeském Ohrobci nedaleko Prahy. Podle informací z poloviny července naopak upozadili vyšetřovací verzi, podle které se protagonista úspěšného dokumentu mohl utopit, když si šel zaplavat.

Nyní bylo definitivně vyloučeno možné cizí zavinění. "Soudní pitva neprokázala, že by se na úmrtí muže podílela další osoba," řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová pro server Seznam Zprávy. Dodala, že policie nesdělí jakékoliv bližší informace, protože se nejednalo o trestný čin. Rodina si navíc nepřeje, aby se cokoliv dalšího komunikovalo. 

Klišík byl jedním z protagonistů úspěšného festivalového dokumentu Raději zešílet v divočině, který sleduje život dvou svérázných šedesátníků v šumavských lesích. Filmu předcházela knižní předloha od spisovatele Aleše Palána, který se krátce po tragédii o Klišíkovi rozepsal. 

Palán uvedl, že Klišíka naposledy viděl v pátek po premiéře filmu v Karlových Varech. František nebyl sám, dostavil se i jeho bratr, druhý hrdina dokumentu. "Oba do Varů přijeli, prošli se po červeném koberci a po skončení projekce mávali tleskajícím divákům," popsal spisovatel.

"Ondra se spíš styděl (a ještě ten den odjel domů na Šumavu, někdo se ostatně musí postarat o zvířata), Franta si to užíval. V baru slavil dlouho do noci, ráno na besedě po další projekci filmu ale působil uvolněně, pohotově a radostně. Několikrát dokázal sál rozesmát a přimět k potlesku. Těšil se, že budeme takhle s filmem jezdit za publikem po celé republice. Užijeme si to. Bavil ho život a bylo to na něm znát," pokračoval autor předlohy.

Klišík se podle něj v sobotu díval na slavnostní zakončení festivalu v televizi. Když se dozvěděl o úspěchu dokumentu, byl prý nadšen a měl spoustu plánů. "Zpráva, že ho druhý den ráno našli mrtvého, je pro mě naprosto nepochopitelná. Nerozumím jí, pořád jsem zjevně ve stadiu popírání. Ne, opravdu se mi tomu nechce věřit," svěřil se Palán.

