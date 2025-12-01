Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem

Prezident Petr Pavel prohlásil, že populistický politik Filip Turek není vhodným kandidátem na ministra životního prostředí. Turek, jenž je čestným předsedou Motoristů sobě, strany tvořící část vládní koalice, musí důkladně vysvětlit několik kontroverzí, kterým čelí. Uvedl to server Politico.
„Tyto námitky plynou hlavně z toho, o čem se diskutuje ve veřejné sféře,“ řekl prezident Pavel v pondělí pro Českou televizi. Zdůraznil, že sice respektuje presumpci neviny a fakt, že Turek není trestně stíhán, ale od politiků se očekává „trochu víc než jen nebýt v rozporu se zákonem“.
Filip Turek čelil obviněním ze sexuálního napadení od bývalé přítelkyně, které sám označuje za „absurdní“. Další obvinění se týkají rasistických, sexistických a homofobních komentářů na Facebooku, což Turek popírá. Obě záležitosti jsou v současné době předmětem policejního vyšetřování.
Pavel dodal: „Myslím, že je přinejmenším nutné, aby Filip Turek absolutně důkladně a zodpovědně vysvětlil všechno, co se kolem něj děje, protože jinak to vytváří dojem, že skutečně není vhodnou osobou pro jakoukoli ministerskou pozici.“
Prezident sice nepotvrdil, zda by ke zablokování Turka použil své ústavní právo veta, ale v dřívějším prohlášení uvedl, že by odmítl kandidáty, kteří by prosazovali vystoupení Česka z NATO nebo EU. Ochrana demokratických institucí zůstává pro něj klíčovým kritériem.
Petr Pavel má tento týden na programu individuální diskuze s navrženými ministry, které mu minulý týden představil vítěz voleb Andrej Babiš. Turek není jediným kandidátem, který čelí prověřování. Znepokojení vyvolává i Babišovo potenciální jmenování premiérem, zejména kvůli možnému střetu zájmů souvisejícímu s jeho vlastnictvím zemědělského impéria Agrofert.
Pavel prohlásil, že je připraven Babiše jmenovat do týdne, ovšem za předpokladu, že kandidát vyjasní, jak hodlá vyřešit potenciální střet zájmů. Babiš dosud nenavrhl konkrétní řešení problému, ale uvedl, že prodej Agrofertu je vyloučen.
