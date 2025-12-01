Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem

Libor Novák

1. prosince 2025 22:01

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Prezident Petr Pavel prohlásil, že populistický politik Filip Turek není vhodným kandidátem na ministra životního prostředí. Turek, jenž je čestným předsedou Motoristů sobě, strany tvořící část vládní koalice, musí důkladně vysvětlit několik kontroverzí, kterým čelí. Uvedl to server Politico.

Deník Shopaholičky

„Tyto námitky plynou hlavně z toho, o čem se diskutuje ve veřejné sféře,“ řekl prezident Pavel v pondělí pro Českou televizi. Zdůraznil, že sice respektuje presumpci neviny a fakt, že Turek není trestně stíhán, ale od politiků se očekává „trochu víc než jen nebýt v rozporu se zákonem“.

Filip Turek čelil obviněním ze sexuálního napadení od bývalé přítelkyně, které sám označuje za „absurdní“. Další obvinění se týkají rasistických, sexistických a homofobních komentářů na Facebooku, což Turek popírá. Obě záležitosti jsou v současné době předmětem policejního vyšetřování.

Pavel dodal: „Myslím, že je přinejmenším nutné, aby Filip Turek absolutně důkladně a zodpovědně vysvětlil všechno, co se kolem něj děje, protože jinak to vytváří dojem, že skutečně není vhodnou osobou pro jakoukoli ministerskou pozici.“

Prezident sice nepotvrdil, zda by ke zablokování Turka použil své ústavní právo veta, ale v dřívějším prohlášení uvedl, že by odmítl kandidáty, kteří by prosazovali vystoupení Česka z NATO nebo EU. Ochrana demokratických institucí zůstává pro něj klíčovým kritériem.

Petr Pavel má tento týden na programu individuální diskuze s navrženými ministry, které mu minulý týden představil vítěz voleb Andrej Babiš. Turek není jediným kandidátem, který čelí prověřování. Znepokojení vyvolává i Babišovo potenciální jmenování premiérem, zejména kvůli možnému střetu zájmů souvisejícímu s jeho vlastnictvím zemědělského impéria Agrofert.

Pavel prohlásil, že je připraven Babiše jmenovat do týdne, ovšem za předpokladu, že kandidát vyjasní, jak hodlá vyřešit potenciální střet zájmů. Babiš dosud nenavrhl konkrétní řešení problému, ale uvedl, že prodej Agrofertu je vyloučen.

Aktualizováno před 5 hodinami

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Deník Shopaholičky

Související

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

Více souvisejících

Petr Pavel Filip Turek

Aktuálně se děje

před 31 minutami

před 1 hodinou

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině by mohlo vstoupit do „klíčového týdne“. Uvedla to nejvyšší diplomatka Evropské unie v době, kdy se speciální vyslanec Donalda Trumpa připravuje na jednání s Vladimirem Putinem po víkendových rozhovorech s Ukrajinou.

před 2 hodinami

Povodně v Asii

Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.

před 4 hodinami

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Moskva považuje výroky nejvyššího vojenského představitele NATO o možnosti „preventivního úderu“ proti Rusku za extrémně nezodpovědné a za pokus o eskalaci konfliktu. Admirál Giuseppe Cavo Dragone pro Financial Times uvedl, že NATO zvažuje zintenzivnění své reakce na hybridní válčení ze strany Moskvy. Řekl také, že „preventivní úder“ by mohl být považován za „obrannou akci“.

Aktualizováno před 5 hodinami

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

před 5 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.

před 7 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

před 7 hodinami

Zbyněk Stanjura

Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.

před 8 hodinami

Maduro, Nicolas

Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii

Během nedávného telefonického rozhovoru údajně Donald Trump předložil venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi ultimátum, aby se okamžitě vzdal moci. Venezuelský autoritářský lídr to měl odmítnout a místo toho požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence. Trump v neděli potvrdil, že rozhovor proběhl, a novinářům sdělil: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“

před 9 hodinami

Vladimir Putin

Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o rozpočtu na rok 2026 a následující tři roky. Schválený dokument počítá s příjmy ve výši 40,27 bilionu rublů a výdaji 44,06 bilionu rublů. Rozpočtový deficit se očekává ve výši 3,78 bilionu rublů, což odpovídá 1,6 % HDP. Dle dostupných informací ruských médií půjde 40 % rozpočtu na financování války a bezpečnosti Ruska.

před 10 hodinami

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Yusuf Yassir)

"Viděl jsem, jak přejíždějí zraněné lidi. Svědci promluvili o nejbrutálnější kapitole súdánské občanské války

Pád súdánského města Fášir (el-Fasher) po osmnáctiměsíčním obléhání ze strany paramilitárních Sil rychlé podpory (RSF) představuje obzvláště brutální kapitolu súdánské občanské války. Redaktoři BBC cestovali do uprchlického tábora Al-Dabbah, vzdáleného stovky kilometrů v poušti na severu Súdánu, v oblasti kontrolované súdánskou armádou, aby získali přímá svědectví od těch, kterým se podařilo uprchnout.

před 12 hodinami

Protesty v Gruzii, ilustrační fotografie.

BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války

Důkazy shromážděné BBC naznačují, že gruzínské úřady loni použily chemickou látku z éry první světové války k potlačení protivládních demonstrantů. Jeden z protestujících popsal pocit pálení po zasažení vodním dělem v hlavním městě Tbilisi, který se nedal ihned smýt. Demonstranti proti pozastavení snahy gruzínské vlády o vstup do Evropské unie si stěžovali i na další příznaky. Patřila mezi ně dušnost, kašel a zvracení, které přetrvávaly týdny.

před 13 hodinami

Maduro, Nicolas

Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v neděli poprvé po několika dnech objevil na veřejnosti, čímž ukončil spekulace, že uprchl ze země uprostřed narůstajícího napětí se Spojenými státy. Maduro, který se obvykle objevuje ve venezuelské televizi několikrát týdně, nebyl na veřejnosti viděn od středy, kdy zveřejnil video, na kterém se projíždí Caracasem. Tato absence vedla k intenzivním dohadům o jeho pobytu. V neděli se prezident objevil na výročním ceremoniálu předávání cen pro výběrovou kávu ve východní části Caracasu.

před 14 hodinami

Marco Rubio na zápase UFC 316

Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

Jednání mezi delegacemi z Washingtonu a Kyjeva se konala v exkluzivním soukromém klubu Shell Bay skupiny Witkoff na jižní Floridě a byla popsána jako „tvrdá, ale velmi konstruktivní“. Účastníci jedli ukrajinský boršč, řepnou a zelnou polévku, která prý byla „velmi vydatná masem“, a holubtsi, tradiční masové a zelné závitky. Podávání těchto pokrmů bylo považováno za vítané uznání ukrajinské kultury, což je obratné diplomatické gesto ve snaze Spojených států přimět Ukrajinu ke kompromisu v mírové dohodě s Ruskem.

před 15 hodinami

včera

včera

včera

Senioři, ilustrační fotografie.

Důchodci musí být obezřetní. Podvodníci přišli s novou praktikou

Důchodci by se měli mít na pozoru. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozornila na nový způsob jednání podvodníků, kteří telefonují občanům jménem soukromých firem s tím, že jsou prý "pověřeni" kontrolou správnosti evidovaných dob pojištění pro výpočet starobního důchodu. Často se odvolávají i na údajné pověření od České národní banky (ČNB). 

včera

včera

Putin přijme Witkoffa, potvrdil Kreml. Moskva odsoudila ukrajinskou operaci

Ruský prezident Vladimir Putin se příští týden setká s americkým mírovým vyjednavačem Steven Witkoffem, potvrdil Kreml. Moskva zároveň odsoudila ukrajinský útok na ropné tankery v Černém moři. Při námořní operaci byly zasaženy dvě lodě, které jsou považovány za součást ruské stínové flotily. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy