AntiCovid tým souzní s WHO, je jednoznačně proti zavírání škol

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Členové takzvaného AntiCovid týmu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou jednoznačně proti plošnému zavírání škol kvůli koronaviru. Souhlasí tak s doporučením evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které by školy v Evropě měly v zimě zůstat otevřené, ale měla by se v nich dodržovat protikoronavirová opatření. Politici to dnes uvedli na dotaz ČTK.