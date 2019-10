Češi přijdou o další peníze? Babiš nemá dobré zprávy

Jana Maláčová (ČSSD) ministryně práce a sociálních věcí v Otázkách Václava Moravce uvedla, že uvažuje o navržení bankovní daně cestou návrhu nikoli vládního, ale poslaneckého, který by předložila.

„V momentě, kdy navýšíte daně firmám, co ony udělají? Vezmou peníze lidem. Takže všechny její návrhy jsou proti občanům ČR, proti zaměstnancům,“ řekl předseda ANO v rozhovoru v České televizi.

Babiš je připraven vypovědět koaliční smlouvu, pokud by Maláčová předložila jako poslanecký návrh zavedení bankovní daně. „Ve chvíli, kdy to navrhnou, tak je to porušení koaliční smlouvy a my tu smlouvu vypovíme,“ řekl premiér. Premiér věří, že jde o marketingový tah. Upozornil, že zdanění bank není v programovém prohlášení vlády ani v koaliční smlouvě.

Vláda se musí zabývat i energetikou a omezováním spalování uhlí. Podle člena uhelné komise za Zelený kruh Jiřího Koželuha by měly průmyslové země odstoupit od uhlí na začátku 30. let. Z vyjádření politiků ale vyplývá, že v Česku se to nejspíše nepodaří. Kdy se přestane v elektrárnách spalovat uhlí, nevědí. „Ale já to neumím říct, protože my samozřejmě jsme průmyslová země a každá země i na světě i v Evropě má jinou historii, jinou pozici. Máme jasnou představu a chceme se soustředit na jádro. Chceme jasně říct a řekli jsme Bruselu, že si chceme sami rozhodnout o energetickém mixu a že je to hlavně jádro, proto chceme stavět ten blok v Dukovanech,“ řekl Babiš v České televizi.

Moderátor poukázal na českou koncepci, podle níž by se v Česku mělo uhlí těžit ještě v roce 2040. „My k tomu přistupujeme seriózně. A na tom klimatickém summitu v New Yorku, tam bylo strašně moc různých projevů, a to nejsou seriózní projevy. Mohl jsem tam vystoupit a říct, my budeme CO2 neutrální v roce 2040. Ale proč bych to dělal, když to není pravda?,“ vysvětlil Babiš.

Česko se zavázalo, že bude sázet stromy a do roku 2025 jich má vyrůst milion. „Já bych chtěl jenom říct, že samozřejmě my klimatickou změnu bereme velice vážně a máme velice konkrétní plán. To že dochází ke klimatické změně, je nezpochybnitelné a to víme,“ dodal Babiš.

Andrej Babiš se se svými politickými oponenty potýkal i kvůli svému trestnímu stíháni. Městské státní zastupitelství v Praze stíhaní ukončilo. Středočeský krajský úřad také ukončil přestupkové řízení, ve kterém se zabýval podezřením, že má Babiš stále vliv na své firmy.

Organizace Transparency International je přesvědčena, že rozhodnutí úřadu není správné a že vliv na firmy uložené ve svěřenských fondech přetrvává. „Kdybych šel na valnou hromadu Agrofertu, tak mě vyhodí u dveří. Odešel jsem z firmy v lednu 2014. Prosím vás, já se nechci s vámi bavit o svěřenských fondech, protože já jsem postupoval podle zákona lex Babiš. To znamená, že tu firmu neovládám, tudíž nemůžu mít střet zájmů,“ ujistil Babiš.